Китай пригрозил бойкотировать встречи по Украине без России

Швейцария планирует к лету организовать мирную конференцию по Украине. Китай предупредил, что пропустит подобные встречи, если Россию не пригласят. Москва прежде отказывала Швейцарии в возможности посредничества в конфликте

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Китай стремится убедить европейские страны позволить России принять участие в обсуждениях мирного урегулирования конфликта с Украиной, например, в Швейцарии, угрожая в обратном случае пропустить встречи. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Этот тезис был передан, среди прочего, во время европейского турне китайского спецпосланника по Украине Ли Хуэя в марте. Китайский МИД указывал, что он пообещал поддержать «своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон».

Во Францию в начале мая прилетит председатель Китая Си Цзиньпин, что станет его первым посещением Европы за четыре года, с начала пандемии коронавируса, рассказали источники издания. Визит состоится на фоне попыток Пекина восстановить отношения с Европой, испорченных из-за сотрудничества с Москвой, и совпадет с 60-летием установления дипломатических отношений между странами. Однако торжеств будет меньше, чем десять лет назад во время 50-летия этой даты.

«Это будет менее празднично и более в рабочем порядке, учитывая текущие экономические и геополитические ставки», — пояснил источник Politico.

Мирный саммит в Швейцарии планируется провести к лету, на нем обсудят предложенную Украиной «формулу мира», составленную президентом Владимиром Зеленским. Среди ее ключевых пунктов — восстановление границ Украины на 1991 год и вывод российской армии за ее пределы.

Швейцария рассчитывает пригласить туда не только западные страны. «БРИКС — это плюс, потому что конференция, проводимая только Западом, не вызвала бы большого интереса. Мы проведем эту конференцию только в том случае, если нам удастся охватить широкий подход», — указал министр иностранных дел Иньяцио Кассис.

Россию на эту конференцию могут пригласить, но не для обсуждения условий, а чтобы передать уже готовый и согласованный план, заявлял Зеленский. Однако это не значит, что Россия примет документ, признал он.

Власти Китая уже давали понять, что ожидают приглашения России на саммит. Они предупреждают, что, если на саммите не представлены обе стороны конфликта, такая встреча становится дипломатическим эквивалентом «потемкинской деревни».

МИД России прежде критиковал желание Швейцарии стать посредником в урегулировании конфликта. «Ничего из этого не выйдет. Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», — сказал он и назвал политику Берна «откровенно антироссийской». Власти Швейцарии с такой оценкой не согласились.

На встрече с Ли Хуэем в марте глава МИДа Сергей Лавров заверил, что Россия открыта к переговорам, но считает неприемлемым участвовать в любых конференциях по «формуле мира» Зеленского. «Лавров также указал на то, что ответственным предложениям о переговорном процессе должны предшествовать отмена Киевом самозапрета на переговоры с Москвой, прекращение поставок оружия на Украину и четкие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные российские интересы», — сообщило ведомство.

В декабре 2023 года президент Владимир Путин сказал, что Россия готова вести переговоры с Украиной, Европой и США, но только с учетом своих интересов. «Свое не отдадим. Вот что все должны понять. И в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США. Хотят договариваться — пусть договариваются. Но только мы будем делать это, исходя из наших интересов», — сказал Путин.

Москва требует признать российский суверенитет над Донбассом, Крымом, Херсонском и Запорожской областями. Киев исключает любые территориальные уступки.