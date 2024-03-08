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Военная операция на Украине ,  
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SCMP узнала об опасениях «потемкинской деревни» на саммите по Украине

SCMP: Швейцария и Китай призвали пригласить Россию на саммит по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Швейцария и Китай считают, что участвовать во встрече по урегулированию конфликта России и Украины должны обе стороны. В ЕС план позвать Москву назвали неудачным. Кремль говорил, что обсуждать мир без России бесперспективно
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Китай и Швейцария настаивают на том, чтобы Россию пригласили на саммит по мирному урегулированию между Москвой и Киевом, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники. Встреча должна пройти в Швейцарии, но ее дата пока не определена.

По словам источников издания, Пекин и Берн разделяют «прагматичный» взгляд на то, как достичь мира; по их мнению, формат переговоров без участия обеих сторон конфликта рискует стать дипломатическим эквивалентом «потемкинской деревни».

Тему будущего саммита затрагивал специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, который на этой неделе посетил несколько европейских столиц после встречи в Москве с замглавы российского МИДа Михаилом Галузиным 2 марта. По данным SCMP, Ли, говоря с европейскими коллегами о возможности участия России в переговорах, ясно дал понять, что у Москвы есть два предварительных условия: прекращение поставок западного оружия Киеву и отмена указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией, пока страну возглавляет Владимир Путин (он был введен осенью 2022 года, после того как Россия присоединила ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области).

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Ли заявил европейским дипломатам, что саммит не должен стать конференцией, где «разработают план, который затолкнут россиянам в глотку», пишет SCMP. На встрече со швейцарской делегацией в Бельгии спецпосланник обсуждал возможность сделать переговоры «более всеобъемлющими». Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис ранее говорил, что «без слова России» мирный план неосуществим.

В Евросоюзе, по данным SCMP, предложение пригласить Россию сочли неудачным. Высокопоставленный чиновник в одной из стран ЕС сказал, что перед этим «ей необходимо вывести свои войска с Украины». Это же условие содержится в «формуле мира», представленной Зеленским. Россия считает ее нереализуемой и исключает переговоры на ее основе. Украина также называет условия России, в том числе признание «новых территориальных реалий», неприемлемыми. Российские власти говорили, что готовы к диалогу с учетом своих интересов. Кремль называл обсуждения по «формуле мира» без участия Москвы лишенными перспективы.

Неназванный французский дипломат усомнился, что российские представители приедут на саммит. «А если и придут, то будет настолько требовательны и грубы, что все закончится до начала дискуссии», — сказал он. По мнению собеседника, если встреча пройдет до выборов в Европарламент в июне, Франция и другие страны постараются оказать на участников саммита давление, «чтобы не создавать впечатления, будто мы в чем-то уступаем России».

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SCMP отмечает, что европейские дипломаты будут учитывать мнение Украины; захочет ли Киев участия Москвы в саммите, неизвестно. По данным Bloomberg, союзники украинской стороны при этом хотят, чтобы на встрече присутствовали страны глобального Юга, занявшие нейтральную позицию.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Швейцария Китай саммит Украина Военная операция на Украине
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