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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Нетаньяху ответил на ордер МУС обвинениями в новом антисемитизме

Премьер Израиля Нетаньяху ответил на ордер МУС обвинениями в новом антисемитизме
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Нетаньяху заявил, что отвергает намерение МУС выдать ордер на арест, считает этот шаг позорным и проявлением «нового антисемитизма». Кроме ордера на премьера Израиля и главу Минобороны суд запросил ордер на лидеров ХАМАС
Биньямин&nbsp;Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Wang Zhuolun / XinHua / Global Look Press)

Намерение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и вместе с ним лидера ХАМАС Яхьи Синвара позорно, заявил Нетаньяху. Его обращение размещено в телеграм-канале.

«Как премьер-министр Израиля, я с возмущением отвергаю сравнение прокурора в Гааге между демократическим Израилем и массовыми убийцами ХАМАС. Это абсолютное искажение реальности. Именно так выглядит новый антисемитизм: он переместился из университетов на Западе в суд в Гааге», — заявил политик.

Он подчеркнул, что ничто не помешает Израилю нанести удар по тем, кто хочет его уничтожить. Нетаньяху также пообещал свергнуть ХАМАС.

Президент США Джо Байден назвал шаг МУС возмутительным и заявил, что между Израилем и ХАМАС «нет эквивалента». В студенческих кампусах страны и не только между тем продолжаются идущие уже около месяца пропалестинские протесты.

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Джо Байден и&nbsp;Энтони Блинкен

20 мая о запросе на получение ордеров на арест Нетаньяху и Синвара сообщил главный прокурор МУС Карим Хан. Он добавил, что также запрошены ордера в отношении израильского министра обороны Йоава Галланта и двух высокопоставленных лидеров ХАМАС — командира «Бригад аль-Кассама» Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и политического главы группировки Исмаила Хании.

Обвинения против лидеров палестинских боевиков включают «истребление, убийство, захват заложников, изнасилование и сексуальное насилие в заключении». Претензии к израильским политикам заключаются в использовании «истребления и голода как метода ведения войны, в том числе в отказе в поставках гуманитарной помощи, умышленном нападении на гражданское население».

В ХАМАС, комментируя намерение МУС, призвали выдать ордера на арест всего израильского руководства и военнослужащих армии, участвующих в боевых действиях в секторе Газа. Решение суда по лидерам ХАМАС группировка раскритиковала, назвав его «приравниванием жертвы к палачу».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Биньямин Нетаньяху Израиль МУС ордер на арест ХАМАС
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года

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