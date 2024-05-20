Прокурор МУС запросил ордер на арест Нетаньяху
Международный уголовный суд (МУС) добивается ордеров на арест лидера ХАМАС Яхьи Синвара и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Об этом заявил главный прокурор суда Карим Хан в эфире CNN.
Решение примет коллегия судей МУС.
Ордер на арест также запрошен в отношении израильского министра обороны Йоава Галланта и двух высокопоставленных лидеров ХАМАС — лидера «Бригад аль-Кассама» Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и политического лидера группировки Исмаила Хании.
Обвинения против лидеров палестинских боевиков включают «истребление, убийство, захват заложников, изнасилование и сексуальное насилие в заключении». «Мир был потрясен 7 октября, когда людей вытаскивали из их спален, из их домов, из разных кибуцев в Израиле», — пояснил прокурор.
Претензии к израильским политикам заключаются в использовании «истребления и голода как метода ведения войны, в том числе в отказе в поставках гуманитарной помощи, умышленном нападении на гражданское население».
Это первый случай, когда объектом преследования МУС становится лидер близкого союзника США, отмечает CNN. При этом и Израиль, и частично признанное государство Палестина не ратифицировали Римский статут, основополагающий документ МУС. Однако суд утверждает, что обладает юрисдикцией над сектором Газа, Восточным Иерусалимом и Западным берегом, после того как палестинские лидеры официально согласились соблюдать его основополагающие принципы в 2015 году.
О возможной выдаче МУС ордера на арест Нетаньяху месяц назад писала The New York Times. По сведениям источников газеты, израильский премьер был очень встревожен перспективой стать фигурантом дела в Гааге и провел множество телефонных разговоров, дабы изменить планы МУС, в том числе с президентом США Джо Байденом. Один из собеседников издания рассказал, что ситуация уже повлияла на принятие решений Израилем в последнее время.
Нетаньяху затем публично предупредил, что выдача ордеров оставит «неизгладимое пятно» на МУС. А также напомнил, что организация была «основана в результате холокоста» и не должна пытаться «подорвать» фундаментальное право Израиля на самооборону. По его мнению, ордера станут «произволом исторических масштабов».
Прошлой весной суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их заподозрили в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Кремль назвал это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.
По данным минздрава Газы, подконтрольного ХАМАС, за время войны погибли 35 тыс. палестинцев. Потери израильтян — около 1,2 тыс. погибших.
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