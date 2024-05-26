Прокурор МУС объяснил претензии к Израилю словами о бомбежках Ирландии

Прокурор МУС запросил ордер на арест премьера Израиля за методы ведения войны против ХАМАС. В ответ на критику Лондона и Вашингтона он напомнил, что британцы не стали бомбить столицу Северной Ирландии в ответ на теракты

Место теракта ИРА в Уайтхолле перед зданием уголовного суда и армейского призывного пункта, 1973 год (Фото: Central Press / Getty Images)

Израиль — демократичная страна с действующей правовой системой, он не равен группировке ХАМАС, вправе заниматься самообороной и возвращать заложников, но никто не может совершать военные преступления и преступления против человечности. Об этом заявил прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Ахмад Хан в интервью британской газете The Times.

Он привел в пример конфликт в Северной Ирландии, который длился с 1960-х по 1998 год, и напомнил, что ирландцы пытались убить британского премьера Маргарет Тэтчер, от взрыва бомбы погибли британский депутат Эйри Нив и лорд Маунтбеттен, в городе Эннискиллен произошел теракт, члены Ирландской республиканской армии (сепаратистская группировка. — РБК) практиковали избиения.

«Но британцы не сказали: «Ну, [в центре Белфаста] на Фоллс-роуд, несомненно, могут быть члены ИРА и сторонники республиканцев, поэтому давайте сбросим 2000-фунтовую бомбу на Фоллс-роуд». Вы не можете так делать», — указал Хан.

Прокурор прокомментировал слова британского премьера Риши Сунака, который назвал его намерение добиться ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху «глубоко бесполезным», и американского президента Джо Байдена, охарактеризовавшего его как «возмутительное». «Наша работа — не заводить друзей. Мы должны выполнять свою работу независимо от того, аплодируют нам или осуждают. Мы должны подчеркнуть равную ценность каждого ребенка, каждой женщины, каждого гражданского лица в мире, который становится все более поляризованным, и если мы не сделаем этого, какой от нас смысл?» — пояснил он.

«Если государства не предпримут меры [по исполнению ордера на арест], это будет иметь огромные последствия. МУС — их детище, я — всего лишь няня или наемная помощница. У них есть выбор: заботиться об этом ребенке или быть ответственным за то, что его бросили», — подчеркнул Хан.

Он предложил обратить внимание на доклады международных благотворительных организаций о бедственном положении палестинских детей. Либо, продолжил прокурор, следует послушать американских и британских врачей, рассказывавших о проведении на палестинских территориях ампутаций без анестезии, умирающих младенцев из-за отключений электричества и пациентах, лишенных инсулина.

«Войну нельзя так вести. Если именно так выглядит соблюдение международного гуманитарного права, то Женевские конвенции бесполезны», — резюмировал Хан. Он отметил, что каждый день в офис прокурора приходят сообщения с угрозами и другими попытками давления.

Около недели назад, 20 мая, Хан объявил о запросе ордеров на арест для высших должностных лиц Израиля и ХАМАС.

С израильской стороны речь шла о премьере Биньямине Нетаньяху и министре обороны Йоаве Галланте за использование «истребления и голода как метода ведения войны, в том числе в отказе в поставках гуманитарной помощи, умышленном нападении на гражданское население».

С палестинской стороны требования прокурора касались лидера «Бригад аль-Кассама» Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри и политического лидера группировки Исмаила Хании за «истребление, убийство, захват заложников, изнасилование и сексуальное насилие в заключении».

Нетаньяху назвал позицию прокурора МУС «абсолютным искажением реальности» и «новым антисемитизмом».

Великобритания была одним из основателей МУС и обязалась соблюдать его требования.