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Политика ,  
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В Белоруссии заявили о прикрытии дорог с Россией ради безопасности

Совбез Белоруссии сообщил о прикрытии ряда дорог с Россией ради безопасносности
Меры направлены в первую очередь на обеспечение безопасности людей как в Белоруссии, так и в России, сообщили в белорусском Совбезе
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Власти Белоруссии предприняли шаги по прикрытию дорог на границе с Россией в рамках обеспечения безопасности, сообщил в интервью телеканалу ОНТ государственный секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович

Отвечая на вопрос, какие меры предпринимает Минск, чтобы избежать атак со стороны диверсантов, он сообщил, что была усилена государственная граница, в том числе на востоке.

«Ни в коей мере не закрываясь от наших стратегических партнеров, Российской Федерации, понимаем прекрасно, что как таковой границы с Российской Федерацией нет, потому что это наши союзники. Поэтому ряд шагов мы предприняли по прикрытию, в том числе, и различных дорог неосновного пользования», — сказал Вольфович.

Такие меры, по его словам, были главным образом направлены на обеспечение безопасности людей как в Белоруссии, так и в России.

В начале мая белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что в последнее время в республику стали чаще проникать диверсанты. Он поручил правительству и силовому блоку подготовить мероприятия на границе, которые не позволили бы диверсантам проникать в страну. Президент также отметил, что обстановка вокруг государства остается сложной.

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель докладывал президенту со ссылкой на разведданные, что вокруг Белоруссии ожидается обострение оперативной обстановки. В российском МИДе, в свою очередь, допускали, что в страну могут перебросить «белорусские националистические формирования» с Украины.

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В Белоруссии неоднократно сообщали о попытках теракта в стране после начала военной операции на Украине. В марте КГБ отчитывался о ликвидации в Гродно вооруженного иностранца, который готовился совершить теракт. В ведомстве утверждают, что он оказывал сопротивление при задержании с помощью автомата и боевых гранат. 12 мая Минобороны республики сообщило о задержании водителя фуры, который попытался напасть на белорусских военных, участвовавших в усилении госграницы. По информации ведомства, водитель собирался использовать взрывное устройство и скрыться.

В начале мая белорусское издание «Зеркало» сообщило, что Минск ввел временный пограничный контроль на границе с Россией. У всех въезжающих, по данным издания, проверяли паспорта. Очевидцы жаловались, что с 5 мая проверки идут на всех основных автомобильных трассах, некоторых водителей фотографируют. Особенно большие очереди скапливаются на выезде из Белоруссии, отмечала «Фонтанка».

В белорусском Госпогранкомитете ответили, что контрольно-пропускные пункты на дорогах между Россией и Белоруссией появились «в рамках подготовки к выполнению ратифицированного соглашения между Республикой Беларусь и Россией о взаимном признании виз». Позднее в ведомстве заявили, что на границе проводят «мониторинговые мероприятия», и никаких контрольно-пропускных пунктов там нет.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Белоруссия Совет безопасности

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