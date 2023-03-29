Россия допустила переброску Украиной диверсантов в Белоруссию

«Белорусские националистические формирования» все чаще говорят о желании свергнуть власть в республике, нельзя исключать, что их перебросят из Украины для диверсий, заявили в МИД России

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Риторика членов «белорусских националистических формирований» в составе украинской армии в последние месяцы ужесточилась, нельзя исключать, что в Белоруссию будут переброшены диверсионные группы, заявил замглавы МИДа Михаил Галузин в интервью RTVI.

«Лидеры и командиры этих головорезов-наемников открыто говорят, что в будущем планируют применить свой боевой опыт для силового свержения действующего белорусского руководства», — сказал он.

Дипломат назвал размещение на белорусской территории совместной с Россией группировки войск «мощным сдерживающим фактором» для Украины, которая вынуждена держать значительные резервы на этом направлении вместо их использования на линии боевого соприкосновения на востоке и юге страны.

Киев выражал обеспокоенность намерениями Минска. Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко говорил, что части ВСУ вынуждены оставаться на севере страны для уверенности, что военные с территории Белоруссии «не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет быть связанными с Западом». Сейчас украинская армия занимается сооружением оборонительных сооружений на границе с Белоруссией — создаются противотанковые рвы, расширяются минные поля.

В офисе украинского президента при этом говорили, что на территории Белоруссии уже действуют диверсанты — «местные партизаны». Речь шла об инциденте на белорусском аэродроме в Мачулищах. Телеграм-канал BYPOL сообщил о произошедших там двух взрывах, а также опубликовал видеозапись с полетом дрона, на котором видно, как дрон пролетает над взлетно-посадочной полосой и садится на антенну самолета А-50, после чего улетает. Власти Белоруссии заявили затем, что самолет получил только царапины и пробоину в корпусе, «которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности».



