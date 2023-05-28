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Военная операция на Украине ,  
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Гладков заявил об американцах среди диверсантов в Белгородской области

Гладков: пострадавшая рассказала об американцах среди напавших на Белгородскую область
Одна из пострадавших, муж которой был убит выстрелом в голову, была «фактически в плену», сообщил глава Белгородской области. Он добавил, что, с ее слов, в заложниках ее удерживали украинцы, американцы и поляки
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Среди участников диверсионной группы, которая 22 мая напала на приграничный Грайворонский городской округ Белгородской области, были американцы и поляки, заявила одна из пострадавших при атаке. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Речь идет о жене погибшего члена территориальной обороны Юрия Гаевого. По словам Гладкова, он был убит выстрелом в голову. Глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев говорил, что Гаевому было 45 лет, у него остались жена и дочь.

«Особенно тяжело, конечно, жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа. Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов, — поляки и американцы», — написал глава Белгородской области после посещения больниц, где находятся пострадавшие.

По словам Гладкова, он также посетил тяжелораненую женщину и супружескую пару, которая пострадала и была вынуждена много часов находиться в подвале.

В одной из больниц проходят лечения двое детей из Шебекино, рассказал губернатор. Это мальчик с контузией и девочка с серьезным ранением, добавил он. Они пострадали в результате падения снаряда. Из зоны обстрела их вынес отец, сообщил глава Белгородской области.

Атака диверсионной группы на приграничный Грайворонский городской округ Белгородской области произошла 22 мая. В регионе временно вводился режим контртеррористической операции (КТО). 23 мая Минобороны объявило, что диверсанты разгромлены. В ведомстве указывали, что нападавшие потеряли 70 человек, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. В Грайворонском округе при атаке погибли два человека и еще 13 пострадали, сообщал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Ответственность за нападение взяли на себя «Легион «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен в стране) и «Русский добровольческий корпус» (РДК), писала The New York Times. РДК в марте заявлял о своем участии в атаке на села в Брянской области.

Среди техники, использовавшейся диверсантами в Белгородской области и попавшей на фото и видео, была та, что входила в пакеты американской военной помощи Украине, писала Financial Times. В Пентагоне заявили, что следят за сообщениями с подобной информацией. Там подчеркивали, что не давали Киеву разрешения передавать технику третьим сторонам или военизированным структурам, не входящим в ВСУ. Минобороны Украины заявило, что не знает, откуда у проникших в Белгородскую область диверсантов взялась американская военная техника.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Белгородская область Грайворон диверсанты Военная операция на Украине Вячеслав Гладков

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