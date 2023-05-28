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Политика ,  
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Лукашенко предложил «переживающим» за ядерное оружие союз Москвы и Минска

Лукашенко предложил переживающим из-за ядерного оружия вступить в союз с Москвой и Минском
Лукашенко после слов Токаева об одном на двоих ядерном оружии у Москвы и Минска предложил странам, которые хотят иметь ядерный арсенал, вступить в союз России и Белоруссии. Казахстан исключал присоединение к союзным государствам
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Илья Питалёв / Sputnik / Reuters)

Страны, которые обеспокоены из-за ядерного оружия, могут присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, и тогда «будет ядерное оружие на всех». Об этом сказал белорусский президент Александр Лукашенко в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее на этой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на «феномен» Союзного государства в структуре ЕАЭС, отметив, что у двух стран «даже ядерное оружие одно на двоих сейчас». В Кремле, комментируя его слова, заявили, что «это действительно так» и сотрудничество Москвы и Минска в рамках Союзного государства — «на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕАЭС».

«Если кто-то переживает — ну, не думаю, что Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но если вдруг — так никто не будет против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. А это очень просто: в союз Белоруссия-Россия надо вступать — и все, и будет ядерное оружие на всех», — заявил Лукашенко.

Белорусский президент подчеркнул, что это только его точка зрения, но допустил, что расширение Союзного государства возможно: «Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться».

В офисе президента Казахстана ранее исключили возможность создания или вступления в уже существующие союзные государства.

В прошлом году МИД Казахстана из-за военного конфликта Москвы и Киева призвал к 2045 году разработать план по ликвидации ядерного оружия в мире. После распада СССР у страны оказался в распоряжении четвертый в мире арсенал ядерного оружия. На вооружении Казахстана состояло 1216 ядерных боеприпасов, в итоге он передал эти запасы России.

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Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран.

Белоруссия после распада СССР отказалась от размещения ядерного оружия и присоединилась в 1993-м к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве неядерного государства. Полностью его вывезли из страны к ноябрю 1996-го. В конце марта президент России Владимир Путин объявил о планах разместить на территории республики российское тактическое ядерное оружие. В Минобороны это объясняли отказом США вывести ядерное оружие с территории Европы и угрозой со стороны НАТО. Ведомство заявило, что контроль и решение по применению оружия останутся за Москвой.

В Евросоюзе решение России назвали безответственной эскалацией, президент США Джо Байден также отнесся к нему «чрезвычайно негативно».

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Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Лукашенко ядерное оружие Союзное государство Касым-Жомарт Токаев Белоруссия
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года

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