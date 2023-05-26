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Политика ,  
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В офисе главы Казахстана исключили планы вступать в союзные государства

Пресс-секретарь Токаева Желдибай: Казахстан не намерен вступать в союзные государства
Фото: Hendrik Schmidt / Global Look Press
Фото: Hendrik Schmidt / Global Look Press

У Казахстана нет намерений создавать или вступать в союзные государства, заявил пресс-секретарь президента республики Руслан Желдибай на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По словам Желдибая, «ключевой месседж» выступления президента Касыма-Жомарта Токаева заключался в том, что интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должна идти «исключительно по экономическому треку».

«Действительно, сегодня два участника ЕАЭС — Россия и Беларусь — демонстрируют более высокий и тесный уровень сближения. <...> В этом ключе очень важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели. Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства», — написал Желдибай.

В выступлении 24 мая Токаев обратил внимание на «феномен» союзного государства и предложил обсудить разный уровень интеграции стран ЕАЭС.

Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран.

В 2021 году Минск и Москва договорились осуществлять 28 союзных программ в финансовой, энергетической, транспортной и других сферах.

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В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил об отставании в выполнении некоторых важных программ Союзного государства. По его словам, было выполнено около 70% мероприятий, но некоторые отстают от графика.

В марте президент России Владимир Путин сообщил, что Москва разместит на территории Белоруссии свое тактическое ядерное оружие. В Минобороны объясняли это отказом США вывести ядерное оружие с территории Европы и угрозой НАТО. Киев и страны Запада критикуют решение Москвы.

Теги
Казахстан Союзное государство

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