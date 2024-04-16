 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

США отказались брать на себя «боевую роль» в конфликте России и Украины

Кирби: США не будут брать на себя боевую роль в конфликте на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Зеленский завил, что США и Британия, помогая Израилю отразить атаку Ирана, показали, что являются союзниками «не на бумаге, а в небе». В Белом доме ответили, что конфликт России и Украины — «совершенно другая битва»
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Военные действия между Россией и Украиной и воздушная атака Ирана на Израиль — это совершенно разные конфликты, и США не будут брать на себя «боевую роль» в первом из них, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он пообщался с журналистами на борту самолета президента Джо Байдена, который направился в Пенсильванию, аудиозапись опубликована на YouTube.

«Это совершенно другая битва. Президент ясно дал понять, что ботинок [американских солдат] на Украине не будет, США не будут брать на себя боевую роль на Украине», — сказал он, отметив, что Вашингтон выражал последовательную позицию по этому поводу.

Так Кирби ответил на просьбу прокомментировать интервью президента Украины Владимира Зеленского PBS News, где он заявил, что Израиль без помощи союзников — США, Великобритании и Иордании — не смог бы защититься от массированной атаки Ирана. «И здесь, безусловно, привлечена и противовоздушная оборона, и авиация, много всего, чего не хватает Украине. Это демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в небе. Не на бумаге, а на земле, в действиях», — подчеркивал он (цитата по Liga.net).

Зеленский объяснил фразой «ноль ракет» уничтожение Трипольской ТЭС
Политика
Трипольская ТЭС

По словам Зеленского, Украина, в отличие от Израиля, защищает небо самостоятельно. Союзники предоставляют Киеву технику, но ее недостаточно. Ранее украинский лидер отметил, что его страна, как и Израиль, не входит в НАТО, но для его защиты западным странам не требуется активация ст. 5 Вашингтонского договора о принципе коллективной обороны альянса, «достаточно только политической воли».

Кирби, отвечая на это, вновь заявил, что конфликты разные, и США не могут помогать Украине сбивать российские воздушные цели, как они помогли Израилю сбить иранские.

16 апреля Зеленский написал в телеграм, что Киев запросит созыв заседания Совета Украина — НАТО по защите украинского неба, поставкам ПВО и ракет. Говоря о дискуссиях, связанных с тем, как США и другие союзники участвовали в отражении атаки Ирана на Израиль, он заявил, что страны Запада должны ценить каждую жизнь и «защищать на одном уровне».

Власти России осуждают поставки иностранного оружия Украине. 

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джон Кирби Белый дом Владимир Зеленский США Украина Израиль
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
США ответили на призыв Зеленского защитить Украину так же, как Израиль
Политика
Зеленский пообещал сделать выводы из ударов по объектам энергетики
Политика
The Jerusalem Post узнала, что ЦАХАЛ определилась с ответом на удар Ирана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 99,93 (+0,14) Инвестиции, 16:41 Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 94,07 (+0,49) Инвестиции, 16:41
В ООН заявили об отсутствии возможности найти виновных в атаках на ЗАЭС Политика, 23:40
США отказались брать на себя «боевую роль» в конфликте России и Украины Политика, 23:12
В Пентагоне допустили захват Тайваня Китаем в случае поражения Украины Политика, 23:07
The Jerusalem Post узнала, что ЦАХАЛ определилась с ответом на удар Ирана Политика, 22:34
Бракоразводный процесс между Лерчек и ее мужем приостановили до лета Общество, 22:27
Байден продлил запрет на прием связанных с Россией судов в портах США Общество, 22:21
В США заявили о подготовке КНДР к запуску второго спутника-шпиона Политика, 22:13
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Жителей пяти деревень в Тюменской области призвали эвакуироваться Политика, 22:08
«Топит всё, везде». Очевидцы рассказали о последствиях дождей в Дубае Общество, 22:04
Уровень воды близ Кургана приблизился к 8 метрам Общество, 21:53
Фанаты «Барселоны» по ошибке забросали автобус своего клуба вместо ПСЖ Спорт, 21:52
ЦСКА вышел в финал Кубка России в «пути РПЛ» Спорт, 21:25
Шестикратный участник Матча звезд НБА завершил карьеру в 35 лет Спорт, 21:23
МАГАТЭ решило отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов Политика, 21:22