США отказались брать на себя «боевую роль» в конфликте России и Украины

Кирби: США не будут брать на себя боевую роль в конфликте на Украине

Зеленский завил, что США и Британия, помогая Израилю отразить атаку Ирана, показали, что являются союзниками «не на бумаге, а в небе». В Белом доме ответили, что конфликт России и Украины — «совершенно другая битва»

Джон Кирби (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Военные действия между Россией и Украиной и воздушная атака Ирана на Израиль — это совершенно разные конфликты, и США не будут брать на себя «боевую роль» в первом из них, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он пообщался с журналистами на борту самолета президента Джо Байдена, который направился в Пенсильванию, аудиозапись опубликована на YouTube.

«Это совершенно другая битва. Президент ясно дал понять, что ботинок [американских солдат] на Украине не будет, США не будут брать на себя боевую роль на Украине», — сказал он, отметив, что Вашингтон выражал последовательную позицию по этому поводу.

Так Кирби ответил на просьбу прокомментировать интервью президента Украины Владимира Зеленского PBS News, где он заявил, что Израиль без помощи союзников — США, Великобритании и Иордании — не смог бы защититься от массированной атаки Ирана. «И здесь, безусловно, привлечена и противовоздушная оборона, и авиация, много всего, чего не хватает Украине. Это демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в небе. Не на бумаге, а на земле, в действиях», — подчеркивал он (цитата по Liga.net).

По словам Зеленского, Украина, в отличие от Израиля, защищает небо самостоятельно. Союзники предоставляют Киеву технику, но ее недостаточно. Ранее украинский лидер отметил, что его страна, как и Израиль, не входит в НАТО, но для его защиты западным странам не требуется активация ст. 5 Вашингтонского договора о принципе коллективной обороны альянса, «достаточно только политической воли».

Кирби, отвечая на это, вновь заявил, что конфликты разные, и США не могут помогать Украине сбивать российские воздушные цели, как они помогли Израилю сбить иранские.

16 апреля Зеленский написал в телеграм, что Киев запросит созыв заседания Совета Украина — НАТО по защите украинского неба, поставкам ПВО и ракет. Говоря о дискуссиях, связанных с тем, как США и другие союзники участвовали в отражении атаки Ирана на Израиль, он заявил, что страны Запада должны ценить каждую жизнь и «защищать на одном уровне».

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