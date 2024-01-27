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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала детали гарантий безопасности США для Украины

WP: гарантии безопасности США для Украины предусматривают четыре этапа
Сюжет
Военная операция на Украине
В документ по гарантиям безопасности США для Украины войдут поддержка краткосрочных операций, создание защитных «пузырей» вокруг городов и восстановление ОПК, пишет WP. Москва называла гарантии безопасности Киеву опасными
Фото: Reuters
Фото: Reuters

США планируют этой весной опубликовать гарантии безопасности для Украины сроком на 10 лет при условии, что конгресс одобрит выделение финансирования на поддержку Киева, сообщает The Washington Post.

По словам американских чиновников, документ будет гарантировать поддержку краткосрочных военных операций и создание в будущем украинских сил, «которые смогут сдерживать российскую агрессию». Соглашение предусматривает конкретные обещания и программы, которые помогут защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу Украины, а также помогут стране в проведении политических реформ, необходимых для полной интеграции в западные институты.

Документ составляется с учетом четырех этапов, рассказали вовлеченные в планирование чиновники США: борьба, строительство, восстановление и реформирование.

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Этап «строительство» в стратегии сосредоточен на обещаниях для будущих сил безопасности Украины на суше, море и в воздухе, чтобы украинцы «могли <...> выйти из 2024 года с дорожной картой к высокому уровню военного сдерживания», сообщает один из высокопоставленных чиновник администрации США.

В то же время часть запрошенных дополнительных денег направлена на развитие промышленной базы Украины для производства оружия. Кроме того, план включает дополнительную противовоздушную оборону для создания защитных «пузырей» вокруг украинских городов за пределами Киева и Одессы и для восстановления ключевых отраслей украинской экономики и экспорта, включая сталь и сельское хозяйство, пишет WP.

Как отмечает один из собеседников издания, в Вашингтоне надеются, что соглашение о долгосрочной поддержке обеспечит помощь Киеву в случае победы на президентских выборах осенью этого года бывшего лидера США Дональда Трампа.

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США вместе с другими странами G7 в июле приняли декларацию с обязательствами помочь в обеспечении безопасности Украины в обмен на реформы. В августе Киев и Вашингтон начали переговоры по вопросу гарантий безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит гарантии безопасности по израильской модели. 12 января Великобритания первой из стран — участниц декларации подписала с Украиной соглашение о гарантиях безопасности.

В Кремле сочли опасным предоставление гарантий безопасности странами G7 Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это является посягательством на безопасность России.

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