WP узнала, что данные Зеленского о потерях могли быть специально занижены

США оказывают давление на Украину с целью ужесточения мобилизации, рассказали источники WP. По данным газеты, Зеленский мог специально занизить потери, о которых он рассказал в феврале, чтобы не мешать кампании по набору

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о 31 тыс. убитых военных с начала конфликта, которое он сделал в феврале, было значительно преуменьшено, чтобы «не мешать и без того непростой кампании по набору и мобилизации». Об этом The Washington Post (WP) рассказал украинский чиновник на условиях анонимности.

Как отмечает газета, после одобрения пакета помощи на $61 млрд власти США начали побуждать Украину к проведению большей волны мобилизации, поскольку сдержать ожидаемое наступление России без нового призыва, вероятно, не получится. По данным WP, в администрации Джо Байдена полагают, что возобновление поставок оружия поможет Украине задержать Россию на несколько месяцев, однако ей вряд ли удастся вернуть утраченные территории как минимум до 2025 года из-за острой нехватки живой силы и превосходстве Москвы в артиллерии.

Источник газеты в Пентагоне указал, что пакет помощи поможет ВСУ перейти в активную оборону, однако «время драгоценно, и оно не должно быть потрачено зря». В то же время собеседники газеты среди американских чиновников отмечают, что Украине теперь нужно сосредоточить внимание на мобилизации большего количества людей. «Законы, которые они приняли за последние пару недель, помогут им, но им нужно мобилизовать больше сил и найти способ вдохновить больше украинских мужчин выйти на передовую», — сказал один из источников.

16 апреля Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине, которая действует с 2022 года. В частности, документ обязует всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет всегда иметь при себе военный билет, а военнообязанных обновить данные в военкоматах в течение 60 дней. Из окончательной версии законопроекта убрали пункты о демобилизации солдат, срок службы которых составил уже 36 месяцев. Позднее был введен временный запрет на оказание консульских услуг за рубежом украинским мужчинам призывного возраста, из-за чего в некоторых странах украинцы начали блокировать паспортные пункты.

Ранее о том, что США оказывали давление на Украину с целью ужесточения мобилизации, сообщала The New York Times (NYT). По данным газеты, на некоторых направлениях численность российской армии превосходит украинскую более чем в семь раз. Также издание предупредило, что временный запрет на оказание консульских услуг за рубежом для украинских мужчин может «посеять разногласия между украинцами дома и за границей, не оказав реального влияния» на увеличение численности армии. В настоящее время около 860 тыс. мужчин из Украины проживают в ЕС, отмечает NYT.

О том, что Украина в конфликте с Россией потеряла 31 тыс. военнослужащих, Зеленский сообщил на пресс-конференции в рамках форума «Украина. 2024 год» 25 февраля. При этом он отказался называть количество раненых и пропавших без вести, что бы об этом не узнала Россия. Министр обороны России Сергей Шойгу спустя два дня после этого заявил, что реальные потери Украины составляют более 444 тыс. человек.

Потери российской армии Минобороны в последний раз раскрывало в сентябре 2022 года: 5937 человек с начала военной операции.