Еврокомиссия договорилась о снятии ограничений на транзит зерна с Украины

ЕК достигла соглашения с пятью странами Евросоюза, которые ввели ограничения на транзит украинского зерна. Они снимут запрет и получат €100 млн для своих фермеров, для продукции с Украины будут действовать «защитные меры»

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Еврокомиссия заключила соглашение с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией относительно агропродукции из Украины, сообщил в Twitter исполнительный вице-президент комиссии по экономике и комиссар по торговле Валдис Домбровскис.

«Мы приняли меры для решения проблем как фермеров в соседних странах ЕС, так и на Украине», — сообщил он.

Соглашение подразумевает:

снятие односторонних мер, введенных указанными странами в отношении украинской продукции;

исключительные защитные меры для пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника;

поддержку в размере €100 млн для пострадавших фермеров в перечисленных странах.

На сайте Всемирной торговой организации (ВТО) говорится, что защитные меры (Safeguard Measures) могут представлять собой «количественные ограничения на импорт или повышение пошлин».

Кроме того, ЕК проведет расследование в отношении других видов продовольствия, например, подсолнечного масла, и будет обеспечивать экспорт в другие страны по «путям солидарности» — они были созданы, чтобы помочь Украине экспортировать свои сельхозтовары.

Страны ЕС, расположенные вблизи Украины, неоднократно жаловались, что из-за поступающей оттуда сельхозпродукции местные фермеры испытывают трудности и терпят убытки. Подписавшие нынешнее соглашение Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, а также Чехия еще в январе предупреждали о проблемах из-за дешевого украинского зерна, а в начале апреля пять из этих стран (кроме Чехии) призвали Брюссель купить у них скопившееся украинское продовольствие, а также предоставить финансовую поддержку на ускорение развития транспортной инфраструктуры.

В дальнейшем Болгария, Венгрия, Польша (к моменту сделки она уже отменила запрет) и Словакия ввели временный запрет на транзит продовольствия с Украины до 30 июня. Румыния приступила к пломбированию транспортных средств, перевозящих украинскую аграрную продукцию.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля заявил в Twitter, что введенные против украинской сельхозпродукции запреты «являются грубым нарушением соглашения об ассоциации и установочных договоров ЕС» и призвал решить проблему «с учетом интересов всех сторон».