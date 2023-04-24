Румыния начала опечатывать транспорт, перевозящий украинское зерно

В середине апреля Польша, Венгрия, Болгария и Словакия ограничили импорт украинской агропродукции из-за убытков, которые терпят местные фермеры. Власти Румынии решили пломбировать транспорт, перевозящий украинское зерно транзитом

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Румыния с 00:00 понедельника (совпадает с московским) начала опломбировывать украинские транзитные грузы с сельскохозяйственной продукцией. Об этом в своем Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской) сообщила Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.

«С 24 апреля Румыния приступит к пломбированию транспортных средств, перевозящих украинскую аграрную продукцию в режиме транзита», — говорится в сообщении.

Такое решение было принято по итогам встречи министра сельского хозяйства Украины Николая Сольского и его румынского коллеги Петре Дая. «Устанавливать пломбы на грузовой автотранспорт с украинским аграрным транзитным товаром будут таможенные органы Румынии», — отметили в украинской таможне, добавив, что перевозчикам необходимо будет подготовить грузовики к пломбированию перед подъездом к границе.

Евросоюз в 2022 году ввел беспошлинный режим на ввоз украинской сельхозпродукции. В начале апреля Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия обратились к Еврокомиссии с призывом купить у них скопившееся украинское зерно. AP отмечало, что переполнение рынков этих стран продукцией с Украины вызвало недовольство фермеров. Так, с января по ноябрь прошлого года импорт украинской кукурузы в приграничные страны Европы вырос с нескольких тысяч до нескольких миллионов тонн.

В середине апреля Польша, Венгрия, Болгария и Словакия ограничили импорт украинской агропродукции. 18 апреля Социал-демократическая партия Румынии потребовала от правящей коалиции также ввести временный запрет на импорт сельхозпродукции из Украины. «Такая мера необходима для защиты румынских фермеров с учетом того, что компенсации, полученные от Европейской комиссии, не могут покрыть общую стоимость понесенного ими ущерба», — объяснили социал-демократы свою позицию.



Bloomberg называл сложившуюся ситуацию ловушкой для украинского зерна. С одной стороны, отмечает агентство, под угрозой оказалась гарантировавшая морской экспорт сельхозпродукции с Украины зерновая сделка. С другой — позиция Польши, Венгрии, Словакии и других стран Восточной Европы, недовольных конкуренцией своих фермеров с украинскими производителями, ставит под вопрос вывоз зерна наземными путями.