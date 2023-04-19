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Болгария временно запретит импорт украинского зерна

Болгария вслед за Польшей, Словакией и Венгрией ограничит импорт украинского зерна
Временный запрет на импорт продовольствия с Украины в Болгарию будет действовать с 24 апреля по 30 июня. Вопрос о введении ограничений на ввоз украинской агропродукции также рассматривают власти Румынии
Фото: Игорь Ткаченко / Reuters
Фото: Игорь Ткаченко / Reuters

Болгария временно запретит импорт продовольствия с Украины за исключением транзитных продуктов, сообщает Болгарское национальное радио со ссылкой на премьер-министра технического правительства Гылыба Донева.

Власти приняли такое решение в связи с тем, что за прошедший год в стране остались значительные объемы продовольствия, что нарушило продовольственные цепочки, отметил Донев. По его словам, сложившаяся ситуация может грозить болгарскому бизнесу «крайне серьезными» последствиями.

Болгария временно запретит импорт украинского зерна
Болгария временно запретит импорт украинского зерна

«Как правительство, которое работает и решает проблемы граждан, мы не можем этого допустить. Мы вынуждены принять эту национальную меру, поскольку ответственные европейские органы все еще рассматривают возможность адекватного реагирования на изменившиеся обстоятельства, к которым привели «коридоры солидарности [для вывоза украинского зерна]», — сказал Донев.

Он добавил, что Болгария по-прежнему солидарна с Украиной, но «банкротство болгарских сельхозпроизводителей этому делу не поспособствует».

Временный запрет на импорт продовольствия с Украины в Болгарию будет действовать с 24 апреля по 30 июня, сообщил министр сельского хозяйства Явор Гечев. Если Брюссель оперативно отреагирует на сложившуюся ситуацию, запрет может быть снят и раньше, добавил он.

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Одновременно с решением Болгарии стало известно, что возможность введения ограничений в отношении украинской агропродукции рассматривает и Румыния. «Я совершенно согласен, что нужно рассмотреть этот ряд мер. Именно об этом мы и сообщили в письме [Еврокомиссии]», — сообщил премьер-министр Румынии Николае Чукэ (цитата по Agerpres).

В начале апреля пять стран — Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия — обратились к властям Евросоюза с просьбой купить скопившееся у них украинское продовольствие. Они отметили, что из-за потока с Украины стоимость их собственной продукции упала, в то время как цены на удобрения и энергию «стремительно растут».

Позже Польша, Венгрия и Словакия ввели ограничения на импорт украинского продовольствия. Еврокомиссия это решение раскритиковала, отметив, что торговая политика находится в исключительной компетенции ЕС. Киев также выразил сожаление по поводу ограничений со стороны Польши.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Болгария импорт зерно Украина
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