Болгария временно запретит импорт украинского зерна

Временный запрет на импорт продовольствия с Украины в Болгарию будет действовать с 24 апреля по 30 июня. Вопрос о введении ограничений на ввоз украинской агропродукции также рассматривают власти Румынии

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Болгария временно запретит импорт продовольствия с Украины за исключением транзитных продуктов, сообщает Болгарское национальное радио со ссылкой на премьер-министра технического правительства Гылыба Донева.

Власти приняли такое решение в связи с тем, что за прошедший год в стране остались значительные объемы продовольствия, что нарушило продовольственные цепочки, отметил Донев. По его словам, сложившаяся ситуация может грозить болгарскому бизнесу «крайне серьезными» последствиями.

«Как правительство, которое работает и решает проблемы граждан, мы не можем этого допустить. Мы вынуждены принять эту национальную меру, поскольку ответственные европейские органы все еще рассматривают возможность адекватного реагирования на изменившиеся обстоятельства, к которым привели «коридоры солидарности [для вывоза украинского зерна]», — сказал Донев.

Он добавил, что Болгария по-прежнему солидарна с Украиной, но «банкротство болгарских сельхозпроизводителей этому делу не поспособствует».

Временный запрет на импорт продовольствия с Украины в Болгарию будет действовать с 24 апреля по 30 июня, сообщил министр сельского хозяйства Явор Гечев. Если Брюссель оперативно отреагирует на сложившуюся ситуацию, запрет может быть снят и раньше, добавил он.

Одновременно с решением Болгарии стало известно, что возможность введения ограничений в отношении украинской агропродукции рассматривает и Румыния. «Я совершенно согласен, что нужно рассмотреть этот ряд мер. Именно об этом мы и сообщили в письме [Еврокомиссии]», — сообщил премьер-министр Румынии Николае Чукэ (цитата по Agerpres).

В начале апреля пять стран — Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия — обратились к властям Евросоюза с просьбой купить скопившееся у них украинское продовольствие. Они отметили, что из-за потока с Украины стоимость их собственной продукции упала, в то время как цены на удобрения и энергию «стремительно растут».

Позже Польша, Венгрия и Словакия ввели ограничения на импорт украинского продовольствия. Еврокомиссия это решение раскритиковала, отметив, что торговая политика находится в исключительной компетенции ЕС. Киев также выразил сожаление по поводу ограничений со стороны Польши.