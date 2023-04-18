Польша согласилась разблокировать транзит для украинского зерна

Польша, а также Венгрия и Словакия ввели ограничения на импорт украинской агропродукции несколько дней назад. По итогам переговоров с украинской делегацией Варшава разблокировала транзит для украинского зерна через свою территорию

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина и Польша договорились разблокировать транзит украинского зерна по польской территории. Об этом сообщила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко по итогам переговоров, которые состоялись в Варшаве, передает «Страна.ua».

«По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга, 21 апреля, на пятницу, 22 апреля, текущего года», — сказала она.

Польша, а также Венгрия и Словакия ввели ограничения на импорт украинской агропродукции несколько дней назад. Под запрет Варшавы попали, в частности, зерно, сахар, фрукты, овощи, вино, мясо, молоко и молочные продукты. Лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский утверждал, что меры приняты для защиты польского сельскохозяйственного сектора.

Киев и Еврокомиссия решение этих стран раскритиковали. Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский накануне заявил, что Польше необходимо разблокировать транзит украинского продовольствия и зерна через свою территорию в качестве «первого шага» по отмене всех запретов. По его словам, польскую границу пересекает около 10% продовольственных товаров, экспортируемых Украиной.

В начале апреля пять восточноевропейских стран, среди которых Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, призвали Еврокомиссию закупить у них скопившееся украинское продовольствие по «гуманитарным соображениям». Они отметили, что стоимость их собственной продукции падает, а цены на удобрения и энергию растут. Это связано с беспошлинным режимом на ввоз украинских товаров, который был введен Евросоюзом летом прошлого года.

Bloomberg писал, что из-за решений ряда восточноевропейских стран, а также неопределенности с продлением зерновой сделки, экспорт украинского зерна опять оказался под угрозой. По данным агентства, после начала конфликта Украина экспортировала свою агропродукцию в основном наземным путем — железными дорогами, фурами и речными судами. Однако накапливающееся зерно в соседних с Украиной странах оказывает давление на местные рынки. «Украинское зерно снова попало в ловушку — теперь из-за блокировки на обоих фронтах», — описывает агентство эту ситуацию.