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В ЕС предупредили о «серьезных трудностях» из-за дешевого зерна с Украины

Шесть стран ЕС предупредили о «серьезных трудностях» из-за дешевого зерна с Украины
Избыток продукции с Украины спровоцировал проблемы у фермеров Восточной Европы, следует «загерметизировать» сухопутные маршруты экспорта в нуждающиеся страны, иначе тяжелое положение ухудшится, предупредили несколько членов ЕС
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Импорт сельскохозяйственной продукции с Украины резко вырос и продолжает расти, это создает проблемы для фермеров из ближайших к ней стран Евросоюза — Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии, говорится в совместном докладе представителей этих государств. Документ опубликован на сайте Совета Европы.

С января по ноябрь прошлого года импорт украинской кукурузы в приграничные страны Европы вырос с нескольких тысяч до нескольких миллионов тонн. Например, импорт в Польшу в ноябре 2021 года равнялся 6 тыс. т, а за аналогичный период 2022 года — 1637,6 тыс. т. Вырос в Польше и импорт яблок, при этом польские производители столкнулись с эмбарго от Белоруссии и с ограничениями доступа на египетский рынок, а потому «тяжелое положение польских производителей яблок не должно еще больше ухудшаться». До испытывающих потребность в украинской продукции стран Западной Европы грузы не доходят.

«В настоящее время все больше и больше признаков того, что, если не ограничить прирост [продукции с Украины], это может вызвать серьезные трудности у производителей ЕС в сельскохозяйственном секторе», — сказано в документе.

Делегации потребовали срочно отреагировать на сложившуюся ситуацию, указав, что европейские фермеры и так пострадали от боевых действий на Украине — в частности, от роста цен на удобрения, топливо, энергию, а также от «растущих производственных издержек». В то же время 77% болгарского подсолнечника остается необработанным на складах.

В документе предлагается выплатить пострадавшим фермерам компенсации, сформировать гибкий подход Еврокомиссии к реализации общей сельхозполитики стран Евросоюза, «герметизировать» маршруты поставок с Украины, чтобы продукция не вредила местным фермерам, а направлялась транзитом на нуждающиеся в ней рынки, создать новые склады и транспортные коридоры, помочь Украине способами, не вызывающими проблемы для агросектора. Страны ЕС подчеркнули, что продолжают поддерживать Украину в конфликте с Россией.

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ЕС и Украина заключили в 2016 году соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, благодаря чему было приостановлено действие тарифов и пошлин примерно на половину сельскохозяйственных товаров с Украины. Импорт в Евросоюз оставшейся части товаров был облегчен в мае 2022-го сроком на один год в рамках «маршрутов солидарности» для стимулирования украинской экономики и постепенной интеграции страны во внутренний рынок Европы.

В конце января о растущем давлении восточноевропейских стран на Еврокомиссию по вопросу зерна писал Euractiv. В ЕК предложили создать специальный фонд на €450 млн, средства из которого направлялись бы пострадавшим фермерам. Делегации стран разошлись в оценке этой инициативы: Чехия, Венгрия и Латвия призвали начать работу фонда как можно скорее; Нидерланды, Франция и Дания предложение отвергли — при этом для создания фонда необходимо согласие всех членов ЕС.

«Никто не прогнозировал такого уровня успеха, когда «маршруты солидарности» были запущены, но, конечно, это стоило определенных затрат с точки зрения нарушения местной торговли в соседних странах», — признал в середине января замглавы Еврокомиссии Майкл Скеннел.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз Украина экспорт зерна Польша Чехия Болгария Венгрия Словакия Румыния
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