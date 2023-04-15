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Венгрия вслед за Польшей запретила ввоз сельхозпродукции с Украины
Венгрия вслед за Польшей запретила ввоз сельхозпродукции с Украины до 30 июня 2023 года
Венгрия «в интересах фермерского сообщества» запретила ввоз сельхозпродукции с Украины до 30 июня 2023 года, сообщается на сайте правительства.
Временный запрет касается ввоза зерна и масличных культур с Украины, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов, уточнил министр сельского хозяйства Иштван Надь.
15 апреля польское правительство объявило об ограничении импорта продукции с Украины. Речь идет о зерне, сахаре, фруктах и овощах, вине, говядине и телятине, молоке и молочных продуктах, яйцах, мясе птицы и др. Запрет действует до 30 июня 2023 года.
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