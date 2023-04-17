Третья страна ЕС прекратила импорт зерна с Украины

Аналогичные меры уже приняли Польша и Венгрия. Там указывали, что резкий рост поставок украинской продукции создает проблемы для местных фермеров

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Словакия временно приостановит импорт зерна и другой отдельной продукции с Украины, сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) премьер-министр страны Эдуард Хегер. Ранее аналогичные решения приняли Польша и Венгрия.

Конкретных деталей о категории товаров, которые попадут под ограничение импорта, Хегер не привел.

Словакия стала третьей страной ЕС, которая решила ограничить импорт украинской сельхозпродукции. Польша до июня 2023 года запретила поставки с Украины зерна, сахара, фруктов, овощей, вина, мяса и молочных продуктов. Схожие ограничения на украинский экспорт ввела Венгрия. Рассматривают аналогичные меры власти Болгарии.

Решение Варшавы и Будапешта ранее раскритиковала Еврокомиссия. В Киеве выразили сожаление по поводу ограничений со стороны Польши и Венгрии.

Евросоюз в 2022 году ввел беспошлинный режим на ввоз украинской сельхозпродукции. В начале апреля Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия обратились к Еврокомиссии с призывом купить у них скопившиеся украинское зерно. AP отмечало, что переполнение рынков этих стран продукцией с Украины вызвало недовольством фермеров.