В МИДе назвали «ощутимый прогресс» условием для продления зерновой сделки

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Россия требует реализации условий второй части зерновой сделки для ее продления, пока не закончился срок участия страны в этом соглашении. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Вершинин в эфире телеканала «Россия 24».

«Давайте продлим [зерновую сделку] еще на 60 дней. Но при этом нам нужен ощутимый прогресс по большим системным вопросам, которые <...> представляют собой барьер на пути доступа нашей сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок», — сказал Вершинин.

Тему зерновой сделки и невыполнения российских условий упомянул и глава МИДа Сергей Лавров по итогам визита на Кубу.

«Что касается второй неотъемлемой части инициативы <...>, а именно снятия любых препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, то здесь практически ничего не сделано. <...> На все наши напоминания, запросы нам отвечают, что ооновцы стараются, делают максимум возможного и будут продолжать стараться. Но скоро, на днях, будет уже девять месяцев, как инициатива действует, а они всё «стараются», — сказал Лавров.

Лавров добавил, что потребности коллег в Латинской Америке в зерне и других видах продовольствия «мы удовлетворяем». Также он сообщил, что с Кубой идет обсуждение специального кредита на дополнительную поставку пшеницы.

Зерновое соглашение было подписано Россией и Украиной с Турцией и ООН по отдельности в июле 2022 года. Часть договоренности касалась вывоза зерна с Украины, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. В последний раз Россия продлила сделку на 60 дней, ее срок истечет 18 мая, если стороны не договорятся о новом продлении.

Представительство Евросоюза заявляло РБК: «Мы можем ожидать катастрофических последствий, если зерновая сделка не будет продлена». Там отметили, что Брюссель «будет сожалеть», если стороны откажутся пролонгировать соглашение.