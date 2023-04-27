Эрдоган предложил Путину новые инициативы по зерновой сделке

Эрдоган в разговоре с Путиным предложил ему новые инициативы по зерновой сделке

Москва неоднократно критиковала исполнение зерновой сделки. В последний раз сделку продляли на 60 дней, ее срок истекает 18 мая. Эрдоган предложил «новые инициативы» в рамках соглашения

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Laszlo Balogh / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Haber7.

«Состоялся телефонный разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении телеканала. Российский лидер во время разговора пожелал турецкому президенту скорейшего выздоровления.

По данным ТАСС, которое ссылается на сообщение канцелярии турецкого лидера, президенты обсудили Украину, Сирию и зерновую сделку. Эрдоган в частности заявил о возможности новых инициатив по зерновой сделке в рамках рабочей группы, «которую предлагается создать».

Позже Путин сообщил, что обсудил с турецким лидером вопросы увеличения поставок сельхозпродукции. «Договорились с президентом Турции о расширении взаимодействия в сельском хозяйстве — налаживание встречных поставок агропромышленной продукции, о координации, тематике международной продовольственной безопасности», — сказал российский президент на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую».

Зерновая сделка была заключена Россией и Украиной по отдельности с Турцией и ООН в июле 2022 года. Часть договоренностей касается вывоза с Украины зерна, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. В последний раз Россия продлевала сделку в марте на 60 дней, ее срок истекает 18 мая.

Российские власти неоднократно критиковали реализацию зерновой сделки, по которой, по их мнению, условия выполняются лишь в пользу Украины. Соглашение, как настаивает Россия, носит пакетный характер и без выполнения одного из двух условий становится недействительным. Об этом же ранее говорил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он предупреждал, что если не удовлетворить требования России, то «в мире настанет продовольственный кризис».

Минобороны России 24 апреля заявило, что Украина в очередной раз нарушила гарантии не использовать гуманитарный коридор в военных целях и атаковала пункты базирования Черноморского флота в Севастополе, чем поставила под угрозу дальнейшее продление зерновой сделки. Киев опроверг использование зернового коридора для атаки на флот России.

Bloomberg называл сложившуюся ситуацию ловушкой для украинского зерна. С одной стороны, отмечает агентство, под угрозой оказалась гарантировавшая морской экспорт сельхозпродукции с Украины зерновая сделка. С другой — позиция Польши, Венгрии, Словакии и других стран Восточной Европы, недовольных конкуренцией своих фермеров с украинскими производителями, ставит под вопрос вывоз зерна наземными путями.