В Сенате США обвинили Байдена в задержке поставок танков Украине

Сенатор США Кинг: будет «слишком поздно», если ВСУ не получит танки Abrams до сентября

Сенаторы сравнили скорость поставок Украине с движением ледника и назвали подготовку США к наступлению Киева «самым продолжительным размахом» перед ударом. Они призвали принять меры, чтобы танкисты ВСУ получили Abrams до осени

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США необходимо ускорить поставки танков Abrams для украинской армии, если они не появятся в распоряжении ВСУ до сентября, может быть «слишком поздно», заявил сенатор Ангус Кинг на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам, пишет The Washington Post.

«Это контрнаступление, о котором все говорят, это самое продолжительный размах перед ударом в мировой истории», — сказал сенатор.

Он выразил опасение, что Киев не будет обладать достаточной огневой мощью, чтобы противостоять российской армии в этом году, и призвал разместить Abrams в Польше уже сейчас, чтобы сразу передать их ВСУ после завершения обучения украинских военных в мае.

Другие конгрессмены отметили, что Байден мог бы ускорить получение Украиной танков, но не прилагает для этого должных усилий, один из них сравнил динамику процесса со скоростью ледника. Сенатор Том Коттон предположил, что принято политическое решение затягивать с военные поставками: «Это просто повторяющаяся история, которую мы наблюдаем снова и снова».

Власти США приняли решение передать Украине танки Abrams 25 января, в Пентагоне тогда сочли, что на этот процесс может потребоваться больше года. Американские военные затем отчитывались об ускорении передачи, изъятии со складов и переделке, чтобы подготовить к поставке. По данным Reuters, их могут передать украинской армии уже осенью. Пентагон на фоне критике из-за медлительности поставок американских танков отмечал, что на конфликте не бывает единственного эффективного решения.

Власти Украины анонсировали скорое наступление: весной или летом. По данным Newsweek, оно может начаться 30 апреля. В Верховной раде говорили при этом, что наступление отложили с апреля на неопределенный срок в связи с нехваткой западной техники.

Российская сторона критикует поставки западными странами оружия и техники на Украину. В Кремле прогнозировали, что современные танки США, Великобритании и других стран «будут гореть».