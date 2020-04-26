СМИ сообщили о деятельности Ким Чен Ына на фоне публикаций о его смерти

Накануне глава гонконгской телесети сообщила о смерти Ким Чен Ына. Корейский дипломат опроверг информацию, а после СМИ КНДР выпустили сообщения о деятельности лидера. При это на публике он не появлялся с 11 апреля, сообщал CNN

Председатель КНДР Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, участвовавших в крупнейшей стройке последнего времени в городе Самчжиен, сообщает южнокорейский TV Chosun.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) также передает, что Ким Чен Ын получил поздравительную телеграмму от лидера партии КПРФ в России Геннадия Зюганова в честь годовщины российско-северно-коррейского саммита 25 апреля 2019 года.

Накануне вице-директор гонконгской спутниковой телесети HKSTV Цин Фэн сообщила о смерти Ким Чен Ына. Глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос опроверг информацию. «Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной», — сказал он.