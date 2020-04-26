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СМИ сообщили о деятельности Ким Чен Ына на фоне публикаций о его смерти

Накануне глава гонконгской телесети сообщила о смерти Ким Чен Ына. Корейский дипломат опроверг информацию, а после СМИ КНДР выпустили сообщения о деятельности лидера. При это на публике он не появлялся с 11 апреля, сообщал CNN

Председатель КНДР Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, участвовавших в крупнейшей стройке последнего времени в городе Самчжиен, сообщает южнокорейский TV Chosun.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) также передает, что Ким Чен Ын получил поздравительную телеграмму от лидера партии КПРФ в России Геннадия Зюганова в честь годовщины российско-северно-коррейского саммита 25 апреля 2019 года.

Глава корейской организации ответил на сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Политика
Ким Чен Ын

Накануне вице-директор гонконгской спутниковой телесети HKSTV Цин Фэн сообщила о смерти Ким Чен Ына. Глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос опроверг информацию. «Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной», — сказал он.

СМИ сообщили о перенесенной Ким Чен Ыном операции
Политика
Ким Чен Ын

CNN отмечал, что Ким Чен Ын последний раз появлялся на публике 11 апреля на заседании политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики. Кроме того, он впервые за долгое время пропустил торжественную церемонию с участием представителей руководства страны по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля.

Телеканал со ссылкой на источники в американской администрации утверждал, что здоровье Ким Чен Ына ухудшилось после того, как он перенес операцию на сердце. Собеседники телеканала не раскрывали подробности, но говорили, что его здоровью может угрожать серьезная опасность.

Президент США Дональд Трапм заявил, что сообщения по поводу ухудшения состояния Ким Чен Ына ошибочны. По его словам, СМИ использовали устаревшие сведения. В Кремле посоветовали дождаться официальных сообщений по поводу здоровья северокорейского лидера. Reuters при этом передает, что Китай направил в КНДР группу врачей, которые должны проконсультировать Ким Чен Ына.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Северная Корея, Ким Чен Ын
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