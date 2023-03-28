Спикер Рады выразил надежду на окончание конфликта на Украине в 2023 году

Украина не сможет сражаться «до изнеможения», поэтому ей нужна быстрая победа, заявил Руслан Стефанчук. Российские власти неоднократно заявляли о стремлении завершить конфликт как можно скорее

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Украина не сможет «сражаться до изнеможения», потому что у нее нет таких же ресурсов, как у России, заявил газете The Times спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Весь мир сейчас ждет не просто победы для Украины, а еще и быстрой победы», — сказал политик. По его словам, «победа должна прийти в этом году».

Стефанчук находится с официальным визитом в Лондоне. 27 марта он выступил в британском парламенте.

22 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что военные действия на Украине ведутся «на истощение». «Речь идет о промышленном потенциале для продолжения поддержки [поставок]», — объяснил он. Завершения конфликта, по словам Столтенберга, не предвидится. При этом в США предупреждали, что затягивание конфликта на Украине создаст угрозу для цепочек поставок американского военно-промышленного комплекса: Вашингтон с начала российской спецоперации оказывает Киеву военную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский называет условием завершения конфликта вывод российских войск с украинской территории. Он говорил, что Киев не пойдет на компромисс ради урегулирования и для него нет альтернативы победе в вооруженном противостоянии.

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года заявлял о стремлении Москвы завершить конфликт на Украине как можно скорее. Глава МИДа Сергей Лавров в начале февраля этого года отметил, что важно качество, а не скорость. «Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры», — подчеркнул министр. Российские власти критикуют поставки оружия Украине западными странами и говорят, что такие действия ведут к затягиванию конфликта.