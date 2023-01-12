Министр ВМС США предупредил об угрозе для ВПК страны при затягивании конфликта на Украине

В США увидели угрозу для ВПК страны при затягивании конфликта на Украине

Затягивание конфликта на Украине на период от шести месяцев до года создаст угрозу для цепочек поставок военно-промышленного комплекса (ВПК) США, заявил министр ВМС страны Карлос дель Торо в Twitter.

«Если конфликт продолжится еще от шести месяцев до года, это определенно будет и дальше создавать проблемы для цепочки поставок», — написал он.

Министр призвал производителей оружия больше вкладывать в рабочую силу и увеличить капиталовложения, чтобы повысить производительность.

В середине ноября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил об истощении запасов некоторых видов вооружений и боеприпасов в армии США. Речь идет, в первую очередь, о запасах 155-мм артиллерийских боеприпасов и переносных зенитных комплексов Stinger, противорадиолокационных ракет HARM, ракет класса «земля — земля» GMLRS и переносных противотанковых комплексов Javelin, говорили они. Собеседники CNN указали, что Вашингтон поставляет Киеву излишки вооружений — то, что не зарезервировано американской армией на случай непредвиденных обстоятельств.

В ноябре помощник министра обороны США по закупкам, логистике и технологиям Дуглас Буш сообщил, что Пентагон ускорит процесс приобретения вооружений и выполнение контрактов, необходимых для пополнения запасов оружия, которые были истощены поставками Киеву. Он добавил, что темпы сокращения запасов оружия в армии США превышают контрольные показатели на 15%.

Россия осуждает поставки западного оружия на Украину. Директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев утверждал, что ВПК США получает сверхприбыль от украинского конфликта.

«В конце концов, американский ВПК извлекает сверхприбыли, а политический класс при всей ожесточенности внутривидовой борьбы солидарен в том, что «война до последнего украинца» — выгодная инвестиция в безопасность Америки», — говорил дипломат.