Генсек НАТО заявил о военных действиях «на истощение» на Украине

Генсек НАТО: конфликт на Украине будет затяжным, Запад должен подготовиться к помощи Киеву

Генсек НАТО заявил, что военные действия на Украине ведутся «на истощение», и обе стороны конфликта вынуждены обращаться за помощью к другим странам. Столтенберг считает, что членам альянса следует увеличить расходы на оборону

Йенс Столтенберг (Фото: Reuters)

Боевые действия на Украине ведутся «на истощение», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Guardian.

«Это война на истощение; речь идет о промышленном потенциале для поддержания поддержки [поставок]», — сказал он.

Как указывает Столтенберг, сейчас текущий расход снарядов Украиной (4-7 тыс. в день, по его данным) превышает количество выпускаемых боеприпасов. Новые контракты на производство снарядов должны исправить это положение, отметил генсек.

По словам Столтенберга, так как завершение конфликта не предвидится, Россия обращается к другим странам, например, Ирану и КНДР, за военной помощью. Он добавил, что Западу следует не допустить, чтобы подобную помощь Москве оказал Пекин. Все три перечисленные страны опровергали поставки оружия России.

ЕС 20 марта принял решение о поставке Украине 1 млн снарядов на сумму €1 млрд в течение 12 месяцев. Верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал решение историческим.

Боеприпасы направят из собственных запасов стран-членов Евросоюза. Чтобы восполнить нехватку снарядов, европейские страны разместят совместные заказы на производство боеприпасов различных калибров на €1 млрд. К программе уже согласились присоединиться около 20 стран, остальные собираются это сделать позднее.

Российская сторона осуждает поставки западных вооружений Украине. Кремль заявлял, что военная помощь будет продлевать страдания украинцев, но не помешает Москве достичь целей спецоперации. Кроме того, поставки оружия говорят о вовлеченности Запада в конфликт, отмечали в Кремле.