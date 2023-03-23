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Генсек НАТО заявил о военных действиях «на истощение» на Украине

Генсек НАТО: конфликт на Украине будет затяжным, Запад должен подготовиться к помощи Киеву
Генсек НАТО заявил, что военные действия на Украине ведутся «на истощение», и обе стороны конфликта вынуждены обращаться за помощью к другим странам. Столтенберг считает, что членам альянса следует увеличить расходы на оборону
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Reuters)

Боевые действия на Украине ведутся «на истощение», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Guardian.

«Это война на истощение; речь идет о промышленном потенциале для поддержания поддержки [поставок]», — сказал он.

Как указывает Столтенберг, сейчас текущий расход снарядов Украиной (4-7 тыс. в день, по его данным) превышает количество выпускаемых боеприпасов. Новые контракты на производство снарядов должны исправить это положение, отметил генсек.

По словам Столтенберга, так как завершение конфликта не предвидится, Россия обращается к другим странам, например, Ирану и КНДР, за военной помощью. Он добавил, что Западу следует не допустить, чтобы подобную помощь Москве оказал Пекин. Все три перечисленные страны опровергали поставки оружия России.

ЕС 20 марта принял решение о поставке Украине 1 млн снарядов на сумму €1 млрд в течение 12 месяцев. Верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал решение историческим.

Боеприпасы направят из собственных запасов стран-членов Евросоюза. Чтобы восполнить нехватку снарядов, европейские страны разместят совместные заказы на производство боеприпасов различных калибров на €1 млрд. К программе уже согласились присоединиться около 20 стран, остальные собираются это сделать позднее.

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Российская сторона осуждает поставки западных вооружений Украине. Кремль заявлял, что военная помощь будет продлевать страдания украинцев, но не помешает Москве достичь целей спецоперации. Кроме того, поставки оружия говорят о вовлеченности Запада в конфликт, отмечали в Кремле.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Йенс Столтенберг Украина боеприпасы
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