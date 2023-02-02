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Лавров счел важным «качественно» завершить конфликт на Украине

Лавров заявил о желании завершить конфликт с Украиной с качественным итогом для русских
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Все хотят окончания военного конфликта на Украине, но важна не скорость, а качество итогов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» и «РИА Новости».

«Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского», — заявил министр.

Российские власти не раз заявляли о желании закончить боевые действия. Так, в конце декабря 2022 года президент Владимир Путин сказал, что Россия стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине и не хочет «раскрутить маховик» сильнее. «Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно», — заявил он.

26 января украинский президент Владимир Зеленский назвал условие, при котором возможно завершение конфликта на Украине. По его мнению, это произойдет, когда российские войска покинут украинскую территорию. Президент также заявил, что люди для него являются приоритетом номер один и он не хочет «воевать на территории России».

Москва утверждает, что западные страны не разрешают Киеву вести переговоры. В Кремле 27 января заявили о возможности завершить конфликт за сутки: для этого достаточно, чтобы Вашингтон дал указание украинским властям. При этом условия украинской стороны для возобновления диалога Лавров называл нереалистичными.

Теги
Персоны
Сергей Лавров военный конфликт Украина

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

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