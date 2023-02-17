Зеленский сравнил конфликт на Украине с борьбой Давида и Голиафа

Единственно возможным решением в конфликте с Россией украинский президент считает победу Киева, на компромисс Украина не пойдет. Москва заявляла о готовности к переговорам с учетом сложившихся реалий

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украина не пойдет на компромисс для урегулирования конфликта с Россией, для нее нет альтернативы победе в вооруженном противостоянии, заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности. Его выступление транслировала баварская вещательная компания BR24, Зеленский во время выступления говорил на английском языке, отвечал на вопросы на украинском.

«Нет альтернативы победе над Голиафом. <...> Дело не только в Украине. Суть в том, что Голиаф просто обязан потерпеть поражение. Этому нет альтернативы, так как Кремль может нести угрозу безопасности всем [странам], представленным здесь, в Мюнхене», — сказал он, сравнив свою страну с Давидом, а Россию — с Голиафом.

«Мы не пойдем на компромисс, а будем ждать победы», — приводит слова Зеленского агентство УНИАН.

Украинский лидер отметил, что страна намерена добиваться членства в ЕС и НАТО и начала подготовку к вступлению в Евросоюз. «Как нет альтернативы победе Украины, так нет альтернативы для членства Украины и ЕС и НАТО, нет альтернативы единству, нет альтернативы избавлению от российской агрессии и полному освобождению земель и людей», — сказал Зеленский.

Он также попросил западные страны не медлить с принятием решений о дальнейшей военной помощи Украине, так как из-за промедления, по мнению Зеленского, Россия усиливает позиции. По словам украинского президента, в следующем году он рассчитывает «встретиться в Мюнхене на первой послевоенной конференции по безопасности при условии свободной Украины, свободной Европы и свободного мира».

Зеленский говорил об отказе от переговоров с Россией и российским президентом Владимиром Путиным в конце января в интервью Sky News. «Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться с ним, разговаривать. <...> Вести переговоры? Я вообще не понимаю, кто принимает решения в России», — сказал Зеленский.

В конце сентября Зеленский утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Владимир Путин.

Как рассказывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, лидеры России и Украины не общались уже несколько лет. В последний раз они говорили по телефону в июле 2020 года. Личная встреча Путина и Зеленского произошла только один раз: в 2019 году на саммите в «нормандском формате». В нем также участвовали бывший канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Двухсторонняя встреча Путина и Зеленского тогда длилась около 15 минут.

Президент России Владимир Путин в октябре 2022 года говорил, что позиция России по переговорам неизменна, но непонятно, «как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать». «Подождем, может быть созреют какие-то необходимые условия, наша добрая воля известна — она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — сказал он.

Российские власти говорили, что готовы к переговорам с учетам сложившихся реалий (в частности, референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях).

В январе 2023 года Путин заявил, что победа России над украинскими властями неизбежна.