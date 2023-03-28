Трамп заявил, что конфликт на Украине должен завершиться прямо сейчас

Военные действия должны прекратиться, потому что «Украину уничтожают», заявил экс-президент США Трамп, добавив, что смог бы провести «очень легкие» переговоры с российским и украинским лидерами и решить конфликт за 24 часа

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Кризис на Украине может быть не разрешен до выборов президента США в 2024 году, а политика администрации американского лидера Джо Байдена грозит началом третьей мировой войны. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Если эта проблема не будет решена к тому времени, когда у нас состоятся выборы — а возможно, этого и не произойдет, — то вполне может быть, что мы придем к третьей мировой войне — к ядерной мировой войне, которая приведет к мировой катастрофе, по сравнению с которой с Первая и Вторая мировые войны покажутся вам ягодками», — предупредил он (цитата по New York Post).

Трамп подчеркнул, что военные действия должны прекратиться, потому что «Украину уничтожают» (цитата по ТАСС).

«Я решу это в течение 24 часов с Зеленским и с Путиным, и будут проведены очень легкие переговоры, но я не буду раскрывать их сути», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что предоставляемые США объемы военной помощи Украине должны зависеть от итогов переговоров с Путиным. При этом, по его мнению, европейцы должны больше помогать Украине, чем американцы, у которых «нет стратегического интереса» в этом конфликте. «Это все для Европы. Цель — помочь Европе и обезопасить ее», — отметил он.

В начале марта Трамп уже говорил, что в случае переизбрания на пост главы государства сможет разрешить конфликт на Украине в течение суток. «Было бы легко урегулировать конфликт. Я мог бы сделать это в течение 24 часов», — отмечал он.

Экс-президент США также обвинил действующего лидера Байдена в том, что своей внешней политикой тот подтолкнул Россию к формированию союза с Китаем. «У них теперь большой, красивый альянс. Они толкнули Россию прямо в руки Китая. Для Китая это было, как отобрать конфету у ребенка», — сказал Трамп.

Он назвал себя единственным кандидатом в президенты США, способным предотвратить третью мировую войну. Трамп также неоднократно говорил, что кризиса на Украине не случилось бы, если бы он оставался американским президентом.