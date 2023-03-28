Трамп заявил, что конфликт на Украине должен завершиться прямо сейчас

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 82,29 (-0,1) Инвестиции, 27 мар, 16:40 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 76,57 (+0,12) Инвестиции, 27 мар, 16:40
Посольство не подтвердило сообщения о задержании 17 россиян на Бали Общество, 09:41
Как выглядит пост ДПС в Ингушетии после обстрела. Видео Общество, 09:35
В Севастополе возобновили движение пассажирских катеров и парома Общество, 09:32
Соперницу россиянки на турнире WTA увезли с корта на инвалидной коляске Спорт, 09:31
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту Pro, 09:27
Власти США назвали TikTok китайским «троянским конем» Технологии и медиа, 09:23
Мадуро обвинил ЕС в стремлении «загнать Россию в угол» Политика, 09:17
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
«Известия» узнали о планах включить установку счетчиков в тарифы ЖКУ Общество, 09:02
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 09:02
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 09:02
Макдэвид первым за 27 лет достиг 140 очков в НХЛ Спорт, 09:01
Минфин запланировал сокращение казенных госучреждений Экономика, 09:00
Можно ли отказаться от индексации зарплат в 2023 году Pro, 08:53
Собянин сообщил о росте средней скорости движения на МКАД до 51 км/ч Общество, 08:51
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп заявил, что конфликт на Украине должен завершиться прямо сейчас

Экс-президент США Трамп заявил, что конфликт на Украине должен завершиться прямо сейчас
Военные действия должны прекратиться, потому что «Украину уничтожают», заявил экс-президент США Трамп, добавив, что смог бы провести «очень легкие» переговоры с российским и украинским лидерами и решить конфликт за 24 часа
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Кризис на Украине может быть не разрешен до выборов президента США в 2024 году, а политика администрации американского лидера Джо Байдена грозит началом третьей мировой войны. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Если эта проблема не будет решена к тому времени, когда у нас состоятся выборы — а возможно, этого и не произойдет, — то вполне может быть, что мы придем к третьей мировой войне — к ядерной мировой войне, которая приведет к мировой катастрофе, по сравнению с которой с Первая и Вторая мировые войны покажутся вам ягодками», — предупредил он (цитата по New York Post).

Трамп подчеркнул, что военные действия должны прекратиться, потому что «Украину уничтожают» (цитата по ТАСС).

«Я решу это в течение 24 часов с Зеленским и с Путиным, и будут проведены очень легкие переговоры, но я не буду раскрывать их сути», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что предоставляемые США объемы военной помощи Украине должны зависеть от итогов переговоров с Путиным. При этом, по его мнению, европейцы должны больше помогать Украине, чем американцы, у которых «нет стратегического интереса» в этом конфликте. «Это все для Европы. Цель — помочь Европе и обезопасить ее», — отметил он.

В начале марта Трамп уже говорил, что в случае переизбрания на пост главы государства сможет разрешить конфликт на Украине в течение суток. «Было бы легко урегулировать конфликт. Я мог бы сделать это в течение 24 часов», — отмечал он.

Читайте на РБК Pro
Какие уголовно-правовые риски для бизнеса в России усилились в 2023 году
«Ковровая бомбардировка отрасли». Как глава SEC стал врагом криптовалют
Почему у вас не получается ладить с подчиненными: семь причин
Как падение цен на газ скажется на мировой экономике

Экс-президент США также обвинил действующего лидера Байдена в том, что своей внешней политикой тот подтолкнул Россию к формированию союза с Китаем. «У них теперь большой, красивый альянс. Они толкнули Россию прямо в руки Китая. Для Китая это было, как отобрать конфету у ребенка», — сказал Трамп.

Он назвал себя единственным кандидатом в президенты США, способным предотвратить третью мировую войну. Трамп также неоднократно говорил, что кризиса на Украине не случилось бы, если бы он оставался американским президентом.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Дональд Трамп Украина спецоперация
Материалы по теме
WSJ узнала, что у Запада пока нет плана окончания конфликта на Украине
Политика
Spiegel узнал о плане Германии резко нарастить военную помощь Украине
Политика
WSJ описала возможный сценарий контрнаступления Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter