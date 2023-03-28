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Болтон в вопросе о ядерном оружие в Белоруссии напомнил о Калининграде

Болтон: ядерный баланс из-за Белоруссии не изменится, у России есть оружие в Калининграде
Россия еще во времена СССР разместила вооружение в Калининградской области, которая расположена еще западнее Белоруссии, напомнил Болтон. Он счел, что если на белорусской территории будет хранилище оружия, это не меняет баланс
Джон Болтон
Джон Болтон (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Размещение ядерного оружия России в Белоруссии не будет иметь особого значения, поскольку российский потенциал уже находится в Калининградской области, расположенной между стран НАТО. Об этом в эфире CNN заявил Джон Болтон, бывший советник экс-президента США Дональда Трампа.

«Это место, которое долгое время было российским военным объектом еще со времен Советского Союза <...>. Таким образом, возможности, которыми Россия уже располагает в Калининградском анклаве, — это те, которые могут представлять наибольшую угрозу. Я не думаю, что идея переброски некоторого количества тактического ядерного оружия в Белоруссию меняет этот баланс», — считает Болтон.

Размещение в Белоруссии российского ядерного оружия 25 марта анонсировал президент Владимир Путин. Он рассказал, что к 1 июля Москва завершит в соседней республике постройку хранилища для тактического ядерного оружия, однако властям Белоруссии его передавать не будут. Путин выразил уверенность, что такими действиями Москва не нарушает данных обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Россия и Белоруссия являются участницами ДНЯО. В тексте основополагающего документа сказано, что члены соглашения обязаны «не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно».

«Все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие», — говорилось в совместном заявлении Путина и китайского лидера Си Цзиньпина от 21 марта.

Власти Украины призвали созвать внеочередное заседание Совбеза ООН, указав, что государство к тому же рискует «столкнуться с настоящим вызовом открытия второго фронта». Евросоюз пригрозил России новыми санкциями за «безответственную эскалацию», а в НАТО при этом не увидели изменений в российском ядерном потенциале. МИД Германии назвал решение Москвы «попыткой запугивания».

В Кремле заявили, что реакция западных государств не повлияет на это решение. МИД России напомнил, что США разместили свое ядерное оружие в некоторых европейских странах и отказались по просьбе Москвы его оттуда убрать. Реакцию западных государств в ведомстве назвали «неадекватной».

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Джон Болтон ядерное оружие Белоруссия Калининград
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