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Bloomberg узнал о подозрениях контрразведки США против первой жены Трампа

Bloomberg: контрразведка ФБР вела следствие против первой жены Трампа Иваны
ФБР в конце прошлого века инициировало расследование против первой жены Трампа — Иваны. Ведомство также интересовало ее возможная связь с контрразведкой коммунистической Чехословакии, но обвинений против нее выдвинуто не было
Дональд и Ивана Трамп в 2014 году
Дональд и Ивана Трамп в 2014 году (Фото: Dave Kotinsky / Getty Images)

Контрразведка ФБР вела следствие против Иваны Трамп, первой жены бывшего президента США Дональда Трампа, следует из опубликованных архивов американского ведомства, которые были рассекречены. Об этом пишет Bloomberg.

Как следует из одного документа, 14 февраля 1989 года в ФБР рекомендовали «начать предварительное расследование в отношении Иваны Трамп» на основании информации, полученной от источника ведомства. В документе отмечается, что обвинения могли проистекать из «зависти к ее богатству и славе».

Следствие продолжалось не менее двух лет и имело высокий статус секретности. Расследование охватило несколько государств, а американским атташе в Канаде и европейских странах поручили узнать подробности эмиграции Иваны из коммунистической Чехословакии в Австрию, а затем в Канаду, а также проверить ее связи с некоторыми людьми.

Ведомство также изучило судебные протоколы ее развода с Дональдом Трампом. Документ, датированный 1990 годом, касается розыска ФБР человека, связанного с чехословацкой разведкой, который занимался фиктивными браками и, предположительно, был связан с Иваной.

Ивана родилась в Чехословакии в 1949 году, ее девичья фамилия — Зельни́чкова. С 1977 по 1992 год она состояла в браке с Дональдом Трампом. Ивана — мать Дональда Трампа-младшего, Иванки Трамп и Эрика Трампа.

Она погибла 14 июля 2022 года в результате несчастного случая от травм, полученных в результате падения. Ей было 73 года.

СССР. Ленинградская область. Петергоф. Дональд Трамп с супругой Иваной в Петродворце.&nbsp;1 июля 1987 года Лайза Минелли, Генри Киссинджер и Нэнси Киссинджер, Дональд Трамп и его жена Ивана Трамп Дональд Трамп&nbsp; со своей бывшей женой Иваной Трамп&nbsp;1997 год Дональд и Ивана Трамп, 2014 год Фото:Alexander Hassenstei / Getty Images)

Документы об Иване Трамп находились в следственном деле ФБР, но обвинений против нее выдвинуто не было. ФБР располагает файлами на десятки тысяч граждан США и других стран, большинство из которых связаны с расследованиями, отмечает Bloomberg. Файлы могут включать в себя вырезки из новостей, интервью, показания свидетелей и заметки, которые не подлежат обнародованию по соображениям конфиденциальности, пока человек еще жив. Однако право на неприкосновенность частной жизни отменяется после смерти человека.

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Bloomberg запросило у ФБР любые имеющиеся у ведомства документы об Иване Трамп в соответствии с Законом о свободе информации. Бюро подтвердило, что располагает около 900 страниц документов об Иване, публикация которых может занять пять лет. Bloomberg обратился в суд, чтобы ускорить публикацию, после чего ФБР опубликовало 190 страниц из дела Иваны Трамп и пообещало опубликовать продолжение в следующем месяце.

Контрразведка США интересовалась и деятельностью самого Трампа, а также его помощников. Ведомство, в частности, исследовало контакты советника по национальной безопасности в администрации президента США Майкла Флинна с представителями российской стороны. В Национальном центре контрразведки и безопасности США (NCSC) обвиняли Россию в попытках повлиять на выборы, а также «очернить» соперника Трампа в президентской гонке 2020 года Джо Байдена.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который вел следствие о сговоре и вмешательстве, не обнаружил доказательств сговора администрации Трампа с Россией. Однако в докладе спецпрокурора говорилось, что Москва вмешивалась в выборы, чтобы помочь Трампу и обострить напряженность в обществе. Россия причастность во вмешательстве отвергла и выдвинула встречные претензии. Сам Трамп говорил, что обвинения о России сильно усложнили ему жизнь.

 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп Ивана Трамп контрразведка разведка Чехословакия ФБР США
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