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Контрразведка США обвинила Россию и Китай в попытках повлиять на выборы

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США назвал Россию игроком номер один в попытке вмешаться в выборы. В своих интересах в этом вопросе также действовали Китай и Иран, считает он

Власти России, Ирана и Китая предпринимали попытки повлиять на исход президентских выборов, которые прошли в США в ноябре прошлого года. Об этом в интервью The Washington Post (WP) заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина.

Его попросили прокомментировать слова главы Нацразведки США Джона Рэтклиффа, который говорил, что американские спецслужбы не смогли в полной мере оценить масштабы попыток Китая повлиять на выборы в США. «Я смотрел разведданные каждый день <...> Я думаю, все три страны по большей части были действительно злонамеренны в попытках повлиять на наши выборы», — сказал он.

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Глава NCSC выразил мнение, что Москва и Пекин играли свою роль в попытке вмешательства в выборы. «Очевидно, что мы смотрели на Россию как на игрока номер один [в вопросе вмешательства в выборы], но Китай тоже действовал в своих интересах», — считает Рэтклифф.

В октябре Рэтклифф заявлял, что Россия и Иран предпринимали попытку вмешаться в предстоящие президентские выборы. Он утверждал, что Москва и Тегеран получили информацию о регистрации избирателей, чтобы впоследствии использовать ее для «хаоса и подрыва доверия» американцев. В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обвинения Вашингтона безосновательными и являющимися частью современного политического процесса в США. До этого в Кремле называли заявления США о желании Москвы переизбрать Дональда Трампа «параноидальными».

8 января The Washington Post написала, что оценка приписываемых другим государствам попыток вмешательства в процесс прошлогодних выборов в США подвергалась искажению из-за того, что между кадровыми сотрудниками американских спецслужб и политическими назначенцами действующего президента США Дональда Трампа в этих ведомствах возникали разногласия.

Разведка США отложила публикацию доклада о вмешательстве в выборы
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Фото:Getty Images

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По информации газеты, Рэтклифф обвинил кадровых сотрудников спецслужб в том, что они в своем недавнем засекреченном докладе о вмешательстве не стали отражать в полной мере влияние Китая на выборы. Издание, ссылаясь на действующих и бывших сотрудников этих ведомств, сообщило, что аналитики, занимавшиеся Китаем, не хотели, чтобы предоставляемые ими разведданные использовались вышестоящими политическими протеже Трампа для «преувеличения попыток Китая повлиять на выборы».

Вместе с тем, как писала WP, ссылаясь на доклад омбудсмена Национальной разведки США Бэрри Зулофа, кадровые аналитики обвинили политических назначенцев Трампа в том, что они исказили их оценку вмешательства в выборы со стороны Москвы при подготовке брифинга для конгресса в марте прошлого года. Согласно докладу, как отмечала газета, спецслужбы США не смогли прийти к выводу, что Кремль напрямую помогает переизбранию какого-либо из кандидатов.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, назвав демократа Джо Байдена новым главой государства. Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в некоторых штатах. Его попытки не увенчались успехом. На прошлой неделе обе палаты конгресса утвердили победу Байдена, его инаугурация пройдет на ступенях Капитолия 20 января.

Автор
Михаил Юшков
контрразведка США вмешательство в выборы Россия Китай Иран
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