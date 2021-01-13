Контрразведка США обвинила Россию и Китай в попытках повлиять на выборы

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США назвал Россию игроком номер один в попытке вмешаться в выборы. В своих интересах в этом вопросе также действовали Китай и Иран, считает он

Власти России, Ирана и Китая предпринимали попытки повлиять на исход президентских выборов, которые прошли в США в ноябре прошлого года. Об этом в интервью The Washington Post (WP) заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина.

Его попросили прокомментировать слова главы Нацразведки США Джона Рэтклиффа, который говорил, что американские спецслужбы не смогли в полной мере оценить масштабы попыток Китая повлиять на выборы в США. «Я смотрел разведданные каждый день <...> Я думаю, все три страны по большей части были действительно злонамеренны в попытках повлиять на наши выборы», — сказал он.

Глава NCSC выразил мнение, что Москва и Пекин играли свою роль в попытке вмешательства в выборы. «Очевидно, что мы смотрели на Россию как на игрока номер один [в вопросе вмешательства в выборы], но Китай тоже действовал в своих интересах», — считает Рэтклифф.

В октябре Рэтклифф заявлял, что Россия и Иран предпринимали попытку вмешаться в предстоящие президентские выборы. Он утверждал, что Москва и Тегеран получили информацию о регистрации избирателей, чтобы впоследствии использовать ее для «хаоса и подрыва доверия» американцев. В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обвинения Вашингтона безосновательными и являющимися частью современного политического процесса в США. До этого в Кремле называли заявления США о желании Москвы переизбрать Дональда Трампа «параноидальными».