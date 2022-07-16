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Судмедэксперты исключили криминальную смерть Иваны Трамп

Бывшая жена экс-президента США Дональда Трампа Ивана умерла от травм, полученных в результате падения, ее смерть не вызывает подозрений, сообщило в пятницу Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка, передает ABC News.

Причиной смерти стали тупые травмы, полученные в результате падения, уточнили в ведомстве. По данным пожарного департамента Нью-Йорка, парамедики обнаружили 73-летнюю Ивану Трамп без сознания у подножия лестницы в ее квартире. Источники телеканала в полиции рассказали, что падение было одной из версий правоохранителей.

Трамп сообщил о смерти первой жены
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Ивана Трамп умерла 14 июля. Бывший президент сообщил об этом в своей соцсети Truth Social. «С прискорбием сообщаю всем тем, кто ее любил, что Ивана Трамп скончалась у себя дома в Нью-Йорке», — написал Трамп.

Ивана, эмигрантка из Чехословакии, модель и предпринимательница, была первой супругой Трампа. Брак длился с 1977 по 1992 год. В нем родились двое сыновей — Дональд и Эрик — и дочь Иванка.


 

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