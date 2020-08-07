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Выборы в США ,  
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Контрразведка США заявила о попытках России «очернить» соперника Трампа

Россия, Иран и Китай пытаются повлиять на предстоящие выборы президента США, заявил глава американской контрразведки Уильям Эванина. По его словам, Москва «продвигает» Трампа, а Пекин и Тегеран, наоборот, не хотят его переизбрания
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Andrew Harnik / AP)

Российские власти стремятся «продвинуть» действующего лидера США Дональда Трампа и «очернить» его основного соперника на грядущих выборах президента США Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении главы Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванины, опубликованном на его сайте.

«По нашей оценке, Россия использует целый ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Байдена и то, что она видит как антироссийский «истеблишмент», — заявил Эванина.

По его словам, нынешние действия России «согласуются с публичной критикой Москвы» в адрес Байдена в те времена, когда он еще был вице-президентом США, «за его роль в политике администрации [бывшего президента США Барака] Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России».

В качестве примера Эванина назвал скандал вокруг «пленок Порошенко и Байдена». По его мнению, внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач, опубликовавший эти записи, на которых люди с голосами Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко обсуждают смену правительства Украины и отставку генпрокурора страны Владимира Шокина в обмен на $1 млрд от США, является «пророссийским украинским парламентарием». Цель Деркача — «подорвать кандидатуру Байдена и позицию Демократической партии», отметил Эванина.

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В то же время позицию Трампа, по его словам, российские власти, напротив, пытаются улучшить. «Некоторые связанные с Кремлем лица также стремятся поддержать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении», — заявил глава американской контрразведки.

В попытках повлиять на предстоящие выборы Эванина помимо Росии подозревает еще две страны — Китай и Иран. Однако они, наоборот, пытаются не допустить переизбрания Трампа, отметил он.

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«Мы считаем, что Китай не хотел бы переизбрания президента Трампа, поскольку считает его непредсказуемым», — заявил Эванина. Из-за этого Пекин наращивает усилия в попытках повлиять на выборы, «чтобы сформировать политическую обстановку в США, оказать давление на политических деятелей, которые, по его мнению, противостоят интересам Китая, и с тем, чтобы отражать и нивелировать критику в отношении Китая».

В частности, в последние месяцы Китай усилил свою критику в ответ на заявления нынешней администрации США относительно пандемии коронавируса, закрытия консульства Китая в Хьюстоне и ряду других вопросов, отметил Эванина.

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Иран, по словам Эванины, «стремится подорвать демократические институты США, президента Трампа и разделить страну в преддверии выборов». Мотивом властей является то, что в случае переизбрания нынешнего главы Соединенных Штатов продолжится «давление США на Иран в попытке спровоцировать смену режима». В качестве вероятного способа, с помощью которого Иран попытается повлиять на выборы, Эванина называет дезинформационную компанию в Сети.

В этом году выборы президента США пройдут 3 ноября. Основным соперником Трампа на них является демократ и бывший вице-президент Джо Байден. Россия обвинения в попытках повлиять на выборы неоднократно опровергала.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Дональд Трамп, президентские выборы в США
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