Контрразведка США заявила о попытках России «очернить» соперника Трампа

Россия, Иран и Китай пытаются повлиять на предстоящие выборы президента США, заявил глава американской контрразведки Уильям Эванина. По его словам, Москва «продвигает» Трампа, а Пекин и Тегеран, наоборот, не хотят его переизбрания

Джо Байден (Фото: Andrew Harnik / AP)

Российские власти стремятся «продвинуть» действующего лидера США Дональда Трампа и «очернить» его основного соперника на грядущих выборах президента США Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении главы Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванины, опубликованном на его сайте.

«По нашей оценке, Россия использует целый ряд мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Байдена и то, что она видит как антироссийский «истеблишмент», — заявил Эванина.

По его словам, нынешние действия России «согласуются с публичной критикой Москвы» в адрес Байдена в те времена, когда он еще был вице-президентом США, «за его роль в политике администрации [бывшего президента США Барака] Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России».

В качестве примера Эванина назвал скандал вокруг «пленок Порошенко и Байдена». По его мнению, внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач, опубликовавший эти записи, на которых люди с голосами Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко обсуждают смену правительства Украины и отставку генпрокурора страны Владимира Шокина в обмен на $1 млрд от США, является «пророссийским украинским парламентарием». Цель Деркача — «подорвать кандидатуру Байдена и позицию Демократической партии», отметил Эванина.