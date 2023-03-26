Бывший президент США на предвыборном митинге в Техасе заявил, что передал Киеву «сотни» противотанковых ракетных комплексов

Бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Техасе заявил, что дал Украине «сотни» противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Он также утверждает, что остановил газопровод «Северный поток-2».

«Я дал им сотни и сотни Javelin, тогда как [его предшественник Барак] Обама отправлял им подушки», — сказал Трамп. Бывший американский лидер отрицает, что «был мягок» с Россией.

В конце января Трамп заявил, что если бы он был президентом Соединенных Штатов сейчас, смог бы прекратить боевые действия на Украине «в течение 24 часов». В Кремле в ответ отметили, что для завершения конфликта «достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона». «Конечно, не за день и не за два [завершиться]. Но ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, нынешний американский лидер Джо Байден «не хочет использовать этот ключ».

В начале марта Трамп обращал внимание, что страны ЕС гораздо меньше тратят на Украину, чем США. Он предложил лидерам Евросоюза встретиться и утверждает, что «за десять минут» убедил бы их платить.