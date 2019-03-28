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Пентагон усомнился в заявлениях Москвы о российских военных в Венесуэле
МИД объяснил присутствие российских «военных экспертов» в Венесуэле реализацией договоров по военно-техническому сотрудничеству. Действующий и.о. главы Пентагона заявил, что не всегда верит Москве
Патрик Шанахан (Фото: Pablo Martinez Monsivais / Reuters)

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан сказал, что не доверяет заявлениям Москвы о том, что российские военные в Венесуэле не представляют угрозы безопасности, передает Reuters.

«Я не уверен, что всегда доверяю тому, что они говорят», — сказал Шанахан журналистам. Что, по его мнению, российские военные делают в Венесуэле, он не уточнил.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские специалисты заняты выполнением контрактов на поставки военной техники и оборудования в Венесуэлу. Он подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела южноамериканской страны.

Накануне, 27 марта, президент США Дональд Трамп потребовал от России «убраться из Венесуэлы». В Кремле в ответ указали на то, что американские военные присутствуют во многих уголках мира и никто не указывает, «где им быть, где им не быть».

Россия рассчитывает на взаимное уважение к праву выстраивать отношения с любыми странами, отметил Песков. Российские военные специалисты пробудут в Венесуэле столько времени, сколько понадобится, рассказала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

О том, что российские военные прибыли в Венесуэлу 24 марта сообщила местная газета El Nacional. По ее данным, в страну приехали 99 военнослужащих во главе с генерал-полковником Василием Тонкошкуровым. Они не будут участвовать в боевых операциях, заявил военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торрельба Перес.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве США сообщало, что среди прибывших в Венесуэлу российских военных есть специалисты по ведению боевых действий в киберпространстве и эксперты из «смежных сфер». В Вашингтоне считают, что эти военные могут помогать лояльным режиму Николаса Мадуро силам вести слежку и охранять киберинфраструктуру страны.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Пентагон, Венесуэла, российские военные, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
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