Пентагон усомнился в заявлениях Москвы о российских военных в Венесуэле

Пентагон усомнился в заявлениях Москвы о российских военных в Венесуэле

МИД объяснил присутствие российских «военных экспертов» в Венесуэле реализацией договоров по военно-техническому сотрудничеству. Действующий и.о. главы Пентагона заявил, что не всегда верит Москве

Патрик Шанахан (Фото: Pablo Martinez Monsivais / Reuters)

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан сказал, что не доверяет заявлениям Москвы о том, что российские военные в Венесуэле не представляют угрозы безопасности, передает Reuters.

«Я не уверен, что всегда доверяю тому, что они говорят», — сказал Шанахан журналистам. Что, по его мнению, российские военные делают в Венесуэле, он не уточнил.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские специалисты заняты выполнением контрактов на поставки военной техники и оборудования в Венесуэлу. Он подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела южноамериканской страны.

Накануне, 27 марта, президент США Дональд Трамп потребовал от России «убраться из Венесуэлы». В Кремле в ответ указали на то, что американские военные присутствуют во многих уголках мира и никто не указывает, «где им быть, где им не быть».

Россия рассчитывает на взаимное уважение к праву выстраивать отношения с любыми странами, отметил Песков. Российские военные специалисты пробудут в Венесуэле столько времени, сколько понадобится, рассказала официальный представитель МИДа Мария Захарова.