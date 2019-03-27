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Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Захарова посоветовала Трампу выполнять обещания после слов о Венесуэле

США должны выполнить свои обещания, в том числе о выводе войск из Сирии, прежде чем обращаться к России с требованиями покинуть Венесуэлу, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире «Первого канала».

«Прежде чем давать советы кому-то откуда-то уходить Соединенным Штатам нужно реализовать собственную концепцию исхода, в частности из Сирии», — сказала она (цитата по ТАСС).

Политика
Трамп потребовал от России «убраться из Венесуэлы»

Ранее Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы. По словам президента США, для достижения этой цели допустимы все способы. После сообщений о прибытии в южноамериканскую страну двух самолетов с российскими военными, в Вашингтоне обвинили Москву в проведении «нежелательных провокаций».

Вице-президент США Майк Пенс призвал Россию прекратить помогать лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро и поддержать Хуана Гуаидо, в конце января объявившего себя главой государства вместо действующего президента.

По данным источников «РИА Новости» и Associated Press, российские военные прибыли в Венесуэлу для консультаций в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС). Официально Москва не подтверждала, ч​то направляла военных в Венесуэлу.

Теги: Мария Захарова, Венесуэла, Дональд Трамп
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