Захарова посоветовала Трампу выполнять обещания после слов о Венесуэле

США должны выполнить свои обещания, в том числе о выводе войск из Сирии, прежде чем обращаться к России с требованиями покинуть Венесуэлу, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире «Первого канала».

«Прежде чем давать советы кому-то откуда-то уходить Соединенным Штатам нужно реализовать собственную концепцию исхода, в частности из Сирии», — сказала она (цитата по ТАСС).

Ранее Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы. По словам президента США, для достижения этой цели допустимы все способы. После сообщений о прибытии в южноамериканскую страну двух самолетов с российскими военными, в Вашингтоне обвинили Москву в проведении «нежелательных провокаций».

Вице-президент США Майк Пенс призвал Россию прекратить помогать лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро и поддержать Хуана Гуаидо, в конце января объявившего себя главой государства вместо действующего президента.