Песков опроверг слова Трампа о поддержке Путиным идеи миротворцев в Киеве

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил заявление американского лидера Дональда Трампа о поддержке Россией идеи разместить европейских миротворцев на Украине после конца боевых действий, передал корреспондент РБК.

Трамп 24 февраля заявил, что Путин не возразил против отправки на Украину европейских миротворцев после окончания боевых действий. Президент США подчеркнул, что задал вопрос Путину «конкретно об этом». «У него с этим нет проблем», — сказал Трамп.

«Здесь на этот счет [размещения на Украине европейских миротворцев] есть позиция, которая высказывалась министром иностранных дел России [Сергеем] Лавровым. Мне к этому добавить нечего и нечего прокомментировать», — ответил Песков на вопросы об обсуждении размещения миротворцев на Украине.

Лавров сказал 18 февраля по итогам переговоров с США в Эр-Рияде, что расширение НАТО — прямая угроза интересам России, в том числе если речь идет о развертывании на Украине миротворческих сил из стран альянса, это будет неприемлемо для Москвы. МИД России ранее предупредил, что Москва негативно относится к идее ввести европейский миротворческий контингент на территорию Украины и расценивает это как шаг к эскалации конфликта.

Ранее Трамп по поводу европейских войск, которые планируется разместить на Украине, сказал, что «у нас будет определенная форма поддержки». Политик прежде одобрил идею об отправке европейского миротворческого контингента в страну после прекращения огня без участия американских войск.

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что стране нужны 100 тыс. европейских миротворцев, которые обеспечивали бы безопасность после окончания военного конфликта с Россией.