Насколько страны НАТО увеличили расходы на оборону. Инфографика

Дональд Трамп требует от стран НАТО тратить на оборону 5% от ВВП. В свой первый срок он добился, чтобы показатель достиг 2%, — сегодня столько тратят две трети членов альянса. Подробнее об их военных расходах — в инфографике РБК

Европейские союзники в НАТО должны вкладывать в оборону 5% своих национальных ВВП. Об этом 12 февраля на заседании формата «Рамштайн» в Брюсселе заявил глава Пентагона Пит Хегсет, говоря о поддержке Украины. Безопасность Европы также должна «быть императивом для европейских членов НАТО», подчеркнул он, поэтому большую часть летальной и нелетальной помощи Киеву Европа должна предоставить самостоятельно. «2% [ВВП] недостаточно; президент Трамп призывал к 5%, и я с ним согласен, — сказал Хегсет. — Усиление вашей приверженности вашей собственности безопасности — это первоначальный взнос в будущее».

Требовать от Европы больше расходов на оборону Дональд Трамп начал еще в свой первый срок (2016–2020 годы). «Нам следовало сделать это много лет назад. Было только 2%, и большинство стран не платили, пока не пришел я, — заявил Трамп 23 января 2025 года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. — Я настоял на том, чтобы они платили, и они стали делать это. Потому что в то время Соединенные Штаты платили гораздо больше, и по отношению к Соединенным Штатам это было несправедливо. Но очень много вещей по отношению к Соединенным Штатам были несправедливы на протяжении многих лет».

Изначально обязательной планкой по расходам стран НАТО был показатель в 2% ВВП — его союзники установили в сентябре 2014 года на саммите в Уэльсе, через полгода после присоединения Крыма к России. Тогда требованию отвечали только три страны — США, Греция, Великобритания. Достичь 2% все члены альянса должны были к 2024 году. В свой первый срок Трамп критиковал союзников за то, что они тратят на оборону недостаточно, и возмущался, что свою безопасность Европа обеспечивает за американский счет. «Что хорошего в НАТО, если Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергию? — заявлял он в 2018 году (цитата по Reuters). — США платят за защиту Европы и теряют миллиарды в торговле. [Союзники] должны заплатить 2% ВВП немедленно, а не к 2025 году». Тогда же он заявил, что обязательный минимум на оборону надо увеличить до 4%.

При этом в 2024 году еще не все страны альянса выполнили оговоренное в 2014-м условие — за десять лет двухпроцентного порога достигли 23 страны из 32-х (при этом к Исландии это требование не относится, так как у нее нет своей армии и в оборону она не вкладывается в принципе). В топ-5 стран, которые выделяют на ВПК максимальные доли от ВВП, входят Польша (4,12%), Эстония (3,43%), США (3,38%), Латвия (3,15%) и Греция (3,08%). Однако важно учитывать абсолютные величины — например, та же Эстония в 2024 году направила на оборону $944 млн, тогда как Испания, которая по расходам от ВВП находится на последней строчке среди стран альянса, потратила на оборону $17,7 млрд.

Существенный разрыв в тратах между США и европейскими странами сохраняется: на Вашингтон в 2024 году пришлось 63,7% от общего оборонного бюджета НАТО — $754,7 млрд из $1,18 трлн. Также входящие в тройку по абсолютной величине расходов Германия и Франция потратили на оборону $76,9 млрд и $55,2 млрд соответственно. Наименьший военный бюджет у Черногории — $107 млн, или 2,02% ВВП.

Как на требование увеличить расходы до 5% реагируют в Европе

Заявления Трампа вызвали неоднозначную реакцию европейских стран. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил The Financial Times (FT), что Варшава поддерживает требование Вашингтона, и сама близка к достижению цели в 5% (в 2025-м Польша планирует увеличить расходы на оборону до 4,7% ВВП). В то же время Косиняк-Камыш отметил, что «отстающим» странам альянса потребуется на достижение этого показателя около десяти лет.

Готовность выполнить условия Трампа выразили также страны Балтии. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подтвердил FT, что со следующего года и по крайней мере до 2030-го Вильнюс будет тратить на оборону от 5 до 6% ВВП, то есть почти удвоит свой нынешний показатель (2,85%). Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил, что его страна также намерена увеличить траты на оборону до 5% ВВП. «Наш ключевой партнер в сфере безопасности под руководством нового президента [Дональда Трампа] подал четкий сигнал: расходы НАТО на оборону должны увеличиться. <...> Я полностью согласен — наша цель должна быть установлена на уровне 5%», — заявил он.

В Центральной Европе на заявления Трампа отреагировали без энтузиазма. Канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что с целью достичь показателя в 5% от ВВП ФРГ пришлось бы прибегнуть или к экономии, или к задолженности в размере €150 млрд. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил в интервью Tagesspiegel, что Берлин не может себе позволить увеличить траты на оборону до названного Трампом уровня, однако в будущем Германия будет тратить на военные нужды больше, чем 2% от ВВП.

Госсекретарь США Марко Рубио недавно выступил с критикой в адрес Германии и Франции из-за их неготовности увеличить расходы на оборону— в подкасте The Megyn Kelly Show он заявил, что по сравнению с Польшей, Эстонией и Литвой эти страны обладают более мощной экономикой, но полагаются на США в случае возможного нападения. В МИД Франции в ответ заявили, что республика уже тратит не менее 2% ВВП на военные нужды, а ее вооруженные силы «отличаются оперативным характером и способностью разрабатывать и проводить крупномасштабные операции за рубежом».

Власти Испании также отвергают критику в свой адрес. Премьер-министр Педро Санчес заявил по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, что за последнее десятилетие Мадрид увеличил расходы на оборону на 70% (Испания присоединилась к НАТО в 1982 году), и к 2029-му королевство твердо намерено достичь показателя в 2% ВВП. Аналогичным образом отреагировали и в Лиссабоне (Португалия тратит на оборону 1,55% ВВП) — премьер-министр Луиш Монтенегру пояснил, что в краткосрочной или среднесрочной перспективе достигнуть предлагаемого Трампом соотношения военных расходов к ВВП невозможно. В то же время власти республики отмечают, что стремятся довести траты на оборону до 2% ВВП к 2029 году.