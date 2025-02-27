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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп снова решил ввести пошлины для Канады и Мексики из-за наркотиков

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Возвращение Трампа в Белый дом
Обе страны в начале февраля смогли договориться об отсрочке введения пошлин в 25%. Трамп счел, что поток наркотиков из Канады и Мексики в США все еще значителен, поэтому пошлины на товары оттуда будут введены
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Пошлины в 25% для канадских и мексиканских товаров в США начнут действовать с 4 марта, заявил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

«Наркотики все еще поступают в нашу страну из Мексики и Канады в очень больших и неприемлемых количествах. <...> Мы не можем позволить, чтобы это бедствие продолжало вредить США, и поэтому, пока оно не прекратится или не будет серьезно ограничено, предлагаемые пошлины, которые должны вступить в силу 4 марта, действительно вступят в силу, как и было запланировано. С этой даты с Китая также будет взиматься дополнительная пошлина в размере 10%», — написал он.

Введение пошлины для китайских товаров Трамп связал с тем, что значительная часть наркотиков, попадающих в США, в первую очередь фентанила, производится в Китае. На китайские товары уже распространена пошлина в 10%.

Он напомнил, что с 2 апреля также будут действовать взаимные пошлины — США будет их взимать с товаров из тех стран, которые ввели пошлины на американскую продукцию.

Трюдо сообщил, что назначит «царя фентанила» в обмен на отмену пошлин США
Политика
Дональд Трамп и Джастин Трюдо (справа) в 2019 году

Трамп пригрозил Мексике и Канаде введением пошлин в начале февраля, но обе страны смогли договориться об отсрочке введения этих мер на 30 дней. Канадский премьер Джастин Трюдо сообщил, что Оттава усилит борьбу с наркотиками на границе, увеличит количество персонала для этой цели, будет применять вертолеты. Также он обещал ввести пост «царя фентанила» (Czar — так называют в западных странах человека, назначенного властями для контроля в определенной сфере).

Мексика тоже собиралась усилить охрану северной границы с помощью 10 тыс. бойцов Национальной гвардии, чтобы предотвратить незаконные поставки наркотиков в США.

Китаем в ответ на пошлины с американской стороны были введены тарифы на импорт из США 80 товарных наименований, включая сырую нефть, уголь, сжиженный природный газ (СПГ), автомобили с определенными характеристиками. Также Пекин обратился с иском во Всемирную торговую организацию.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Канада Мексика Китай пошлины наркотики
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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