Трамп оценил перспективы мира фразой «или скоро, или не наступит вообще»

Трамп о мире на Украине: либо довольно скоро, либо не наступит вообще

«Продвижение к миру» продолжится на встрече с Владимиром Зеленским 28 февраля, заявил президент США после переговоров с британским премьером Киром Стармером

Мир на Украине наступит «либо довольно скоро, либо не наступит вообще», заявил президент США Дональд Трамп на встрече с британским премьер-министром Киром Стармером, его слова приводит NBC News.

«Мы очень усердно работаем, чтобы положить конец этой войне. Я думаю, что мы добились большого прогресса, и я думаю, что дело продвигается довольно быстро», — уверен Трамп.

По словам американского лидера, «продвижение к миру» продолжится на встрече с его украинским коллегой Владимиром Зеленским 28 февраля, с которым он намерен подписать соглашение по минеральным ресурсам.

Ни Россия, ни Украина не смогут победить на поле боя, убежден Зеленский. В феврале он подчеркивал, что Украина, как никогда, близка к миру. Однако прежде чем переходить к переговорам с Москвой в той или иной форме, он должен встретиться с американским коллегой, говорил украинский лидер.

Россия готова вернуться за стол переговоров», заявлял Владимир Путин. «Действующий президент (США. — РБК) объявил о том, что он хочет добиться мира. Кстати говоря, мы тоже и как можно быстрее», — утверждал он. При этом, как считает Путин, Зеленский «стоит на пути к достижению этой цели». Хотя Москва считает Зеленского нелегитимным президентом, она готова вести переговоры с «кем угодно», если у Киева есть такое желание, говорил в то же время он.