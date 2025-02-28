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Военная операция на Украине ,  
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Трамп оценил перспективы мира фразой «или скоро, или не наступит вообще»

Трамп о мире на Украине: либо довольно скоро, либо не наступит вообще
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
«Продвижение к миру» продолжится на встрече с Владимиром Зеленским 28 февраля, заявил президент США после переговоров с британским премьером Киром Стармером

Мир на Украине наступит «либо довольно скоро, либо не наступит вообще», заявил президент США Дональд Трамп на встрече с британским премьер-министром Киром Стармером, его слова приводит NBC News.

«Мы очень усердно работаем, чтобы положить конец этой войне. Я думаю, что мы добились большого прогресса, и я думаю, что дело продвигается довольно быстро», — уверен Трамп.

По словам американского лидера, «продвижение к миру» продолжится на встрече с его украинским коллегой Владимиром Зеленским 28 февраля, с которым он намерен подписать соглашение по минеральным ресурсам.

Трамп заявил, что Путин не нарушит условия сделки по Украине
Политика
Дональд Трамп

Ни Россия, ни Украина не смогут победить на поле боя, убежден Зеленский. В феврале он подчеркивал, что Украина, как никогда, близка к миру. Однако прежде чем переходить к переговорам с Москвой в той или иной форме, он должен встретиться с американским коллегой, говорил украинский лидер.

Россия готова вернуться за стол переговоров», заявлял Владимир Путин. «Действующий президент (США. — РБК) объявил о том, что он хочет добиться мира. Кстати говоря, мы тоже и как можно быстрее», — утверждал он. При этом, как считает Путин, Зеленский «стоит на пути к достижению этой цели». Хотя Москва считает Зеленского нелегитимным президентом, она готова вести переговоры с «кем угодно», если у Киева есть такое желание, говорил в то же время он.

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Елена Чернышова
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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
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