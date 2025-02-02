Зеленский заявил о «как никогда» близком мире
Украина, как никогда, близка к миру, заявил президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.
«Мы боремся, мы держимся, мы делаем все, чтобы приблизить мир», — написал он.
Зеленский подчеркнул, что его страна понесла «огромные потери», но сделает все, чтобы «восстановить стабильность и обеспечить справедливый мир для всех украинцев».
В интервью Associated Press украинский лидер сказал, что, прежде чем переходить к переговорам с Россией в той или иной форме, он должен встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, за столом переговоров должны быть Украина, Россия, США и ЕС. «Я думаю, это было бы справедливо и эффективно. Но как все сложится? Я не знаю», — заметил он.
Хотя Россия считает Зеленского нелегитимным президентом, она готова вести переговоры с «кем угодно», если у Украины есть такое желание, заявил президент Владимир Путин.
Украинский президент говорил, то Киев рассчитывает получить гарантии безопасности и завершить конфликт в 2025 году. В Кремле утверждали, что «пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет».
Трамп неоднократно заявлял о намерении поговорить с российским коллегой. Путин также выражал готовность встретиться, «опираясь на реалии сегодняшнего дня», и «поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России». По словам американского лидера, Вашингтон ведет «серьезные обсуждения» с Москвой о завершении конфликта. В Кремле сообщали, что не получали от команды Трампа предложений по урегулированию.
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