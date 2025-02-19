Зеленский заявил о невозможности победы в конфликте с Россией на поле боя

Ни Россия, ни Украина не смогут победить в конфликте на поле боя, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Трансляцию беседы с журналистами пресс-служба Зеленского вела в YouTube.

«Мне кажется, на сегодня понятно, что оружием на поле боя в этой войне не победит ни одна из сторон. Россия этого хотела, но не смогла, а в Украину не верили, но она это доказала и отстояла свою независимость», — сказал президент Украины.

По словам Зеленского, переход к дипломатическому завершению войны должен гарантировать справедливый мир для Украины.

Политик отметил, что Киев не приглашали на встречу Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии. В ходе этих переговоров никто не затронул тему обмена пленными, подчеркнул Зеленский.

По его словам, Киев как никто хочет завершения войны.

В Анкару президент Украины прилетел 18 февраля. Переговоры его делегации с турецкими коллегами продлились три часа.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры России и США. Стороны обсудили в том числе начало подготовки к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, текущая ситуация в российско-американских отношениях развивается уникальным образом и уже может считаться определенным успехом.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что встреча в Эр-Рияде стала «монументальным шагом» к миру между Москвой и Киевом.

На фоне переговоров России и США в Эр-Рияде Зеленский заявил, что его визит в Саудовскую Аравию, планировавшийся на 19 февраля, не состоится и будет перенесен на март.