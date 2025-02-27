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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп заявил, что Путин не нарушит условия сделки по Украине

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Он уверен в том, что после подписания мирного соглашения боевые действия не возобновятся. «Если мы договорились — значит, договорились», — убежден Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Дональд Трамп считает, что его российский коллега Владимир Путин выполнит условия мирной сделки по Украине после ее заключения. Об этом он сказал на встрече с британским премьер-министром Киром Стармером. Его слова приводит The New York Times.

«Я знаю его [Путина] уже давно, и я не верю, что он нарушит свое слово», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, что он будет делать, если Россия в конечном итоге не выполнит условия мирного соглашения.

Он выразил уверенность в том, что после подписания мирного соглашения боевые действия не возобновятся. «Если мы договорились — значит, договорились», — убежден он. «Если бы я не выиграл выборы, не думаю, что мы бы вообще сейчас разговаривали с Путиным или кем-то еще», — отметил американский президент.

Келлог выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине
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Кит Келлог

По его словам, он говорит от имени обеих сторон, когда речь идет о желании прекратить конфликт.

Трамп намерен заключить сделку с Украиной, прежде чем говорить об отправке миротворцев. «Мы продвинулись в достижении мирного соглашения» — уверен он. По его словам, с Россией и Украиной были проведены «хорошие переговоры». Гарантии безопасности для Киева после заключения договора — это легкая часть, а сложная — это достичь самого мирного соглашения, подчеркнул он.

Трамп заявил, что Путин не нарушит условия сделки по Украине
Video

Трамп говорит сам и готов слышать других, что отличает его администрацию от предыдущей, заявили ранее в Кремле. «Никто не ожидает, что решения предстоят легкие и быстрые. Слишком сложная, запущенная проблема у нас на повестке дня. Но при сохранении такой политической воли двух стран и при готовности слышать и слушать друг друга, думаю, что нам удастся пройти этот рабочий процесс», — сказали там.

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Персоны
Елена Чернышова
Дональд Трамп Владимир Путин Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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