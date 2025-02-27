Трамп заявил, что Путин не нарушит условия сделки по Украине
Президент США Дональд Трамп считает, что его российский коллега Владимир Путин выполнит условия мирной сделки по Украине после ее заключения. Об этом он сказал на встрече с британским премьер-министром Киром Стармером. Его слова приводит The New York Times.
«Я знаю его [Путина] уже давно, и я не верю, что он нарушит свое слово», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, что он будет делать, если Россия в конечном итоге не выполнит условия мирного соглашения.
Он выразил уверенность в том, что после подписания мирного соглашения боевые действия не возобновятся. «Если мы договорились — значит, договорились», — убежден он. «Если бы я не выиграл выборы, не думаю, что мы бы вообще сейчас разговаривали с Путиным или кем-то еще», — отметил американский президент.
По его словам, он говорит от имени обеих сторон, когда речь идет о желании прекратить конфликт.
Трамп намерен заключить сделку с Украиной, прежде чем говорить об отправке миротворцев. «Мы продвинулись в достижении мирного соглашения» — уверен он. По его словам, с Россией и Украиной были проведены «хорошие переговоры». Гарантии безопасности для Киева после заключения договора — это легкая часть, а сложная — это достичь самого мирного соглашения, подчеркнул он.
Трамп говорит сам и готов слышать других, что отличает его администрацию от предыдущей, заявили ранее в Кремле. «Никто не ожидает, что решения предстоят легкие и быстрые. Слишком сложная, запущенная проблема у нас на повестке дня. Но при сохранении такой политической воли двух стран и при готовности слышать и слушать друг друга, думаю, что нам удастся пройти этот рабочий процесс», — сказали там.
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