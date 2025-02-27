 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Белый дом раскрыл, сколько США хотят заработать на сделке с Украиной

Белый дом: соглашение с Украиной может принести прибыль $20 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Экономист Белого дома оценил ожидаемую прибыль США от сделки по полезным ископаемым в $20 млрд. Трамп ранее оценивал соглашение и в $500 млрд, и в $1 трлн
Кевин Хассетт
Кевин Хассетт (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

США надеются, что соглашение с Украиной по редкоземельным металлам принесет им прибыль $20 млрд, заявил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью NewsNation.

«Это не только поможет нам в обеспечении национальной безопасности, но и позволит получить критически важные минералы, которые так нужны для производства компьютеров и всего остального, а также, если эти месторождения будут принадлежать США, это поможет защитить их, потому что вы, конечно, не захотите нападать на то, что принадлежит США», — сказал Хассетт.

Ожидается, что президент Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский подпишут соглашение об украинских полезных ископаемых 28 февраля, когда украинский лидер приедет в Вашингтон.

Что известно о сделке США и Украины по редкоземельным металлам
Политика
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что сделка предполагает создание «инвестиционного фонда восстановления Украины», в который будет поступать 50% доходов страны от ренты или лицензий на полезные ископаемые и от дивидендов с объектов инфраструктуры, которые используются для транспортировки или добычи ресурсов. Она касается не только редкоземельных металлов, но и других ресурсов.

Трамп говорил, что благодаря сделке США смогут возместить средства, потраченные на помощь Украине. По его словам, на эти цели Вашингтон направил $350 млрд, а благодаря соглашению он получит, возможно, больше. В частности, президент оценивал потенциальную сумму сделки в $1 трлн. Также он приводил оценку в $500 млрд.

Зеленский отмечал, что соглашение не включает компенсации оказанной США Украине военной помощи: там нет долга ни $500 млрд, ни $350 млрд, ни $100 млрд, указывал он. Он подчеркивал, что не согласился бы и на компенсацию в «10 центов».

Американский президент также говорил, что США не будут предоставлять Украине новых значительных гарантий безопасности, но соглашение по полезным ископаемым будет приносить нечто вроде «автоматической безопасности», так как американская сторона будет «на земле».

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина США Редкоземельные металлы полезные ископаемые Дональд Трамп
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Economist узнал, что Зеленский может не пойти на второй этап сделки с США
Политика
В США не увидели смысла встречи Трампа и Зеленского без ресурсной сделки
Политика
BFMTV узнал о роли Макрона в отказе от отмены встречи Трампа с Зеленским
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 92,04 (+1,85) Инвестиции, 21:00 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 87,7 (+1,77) Инвестиции, 21:00
Генсек НАТО сообщил об обсуждении помощи Украине в разговоре с ТрампомПолитика, 21:26
Умер десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский⁠Спорт, 21:25
Безос отправит в космос женский экипаж с Кэтти Перри и своей невестойТехнологии и медиа, 21:23
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 21:16
Трамп начал встречу со Стармером со слов о мирной сделке России и УкраиныПолитика, 21:10
Редкоземельные металлы: что это, свойства, где добываютсяБаза знаний, 21:08
Медведев упустил четыре матчбола и не вышел в полуфинал турнира в ДубаеСпорт, 21:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Израиле 13 человек пострадали при наезде автомобиля на людейПолитика, 21:04
Фермеры призвали Евросоюз отложить введение пошлин на удобрения из РоссииЭкономика, 21:04
8 вопросов про рубль: почему он перестал укрепляться и что будет дальшеИнвестиции, 21:02
В СКА заявили, что еще рассчитывают на своего лидера Евгения КузнецоваСпорт, 20:43
Общество «Знание» анонсировало приглашение в качестве лектора Илона МаскаПолитика, 20:42
РБК представит десятый рейтинг букмекеровСпорт, 20:41
«Чтобы не было как в Нигерии». Зачем отложили запуск цифрового рубляКрипто, 20:37