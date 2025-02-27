Белый дом раскрыл, сколько США хотят заработать на сделке с Украиной

Экономист Белого дома оценил ожидаемую прибыль США от сделки по полезным ископаемым в $20 млрд. Трамп ранее оценивал соглашение и в $500 млрд, и в $1 трлн

Кевин Хассетт (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

США надеются, что соглашение с Украиной по редкоземельным металлам принесет им прибыль $20 млрд, заявил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью NewsNation.

«Это не только поможет нам в обеспечении национальной безопасности, но и позволит получить критически важные минералы, которые так нужны для производства компьютеров и всего остального, а также, если эти месторождения будут принадлежать США, это поможет защитить их, потому что вы, конечно, не захотите нападать на то, что принадлежит США», — сказал Хассетт.

Ожидается, что президент Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский подпишут соглашение об украинских полезных ископаемых 28 февраля, когда украинский лидер приедет в Вашингтон.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что сделка предполагает создание «инвестиционного фонда восстановления Украины», в который будет поступать 50% доходов страны от ренты или лицензий на полезные ископаемые и от дивидендов с объектов инфраструктуры, которые используются для транспортировки или добычи ресурсов. Она касается не только редкоземельных металлов, но и других ресурсов.

Трамп говорил, что благодаря сделке США смогут возместить средства, потраченные на помощь Украине. По его словам, на эти цели Вашингтон направил $350 млрд, а благодаря соглашению он получит, возможно, больше. В частности, президент оценивал потенциальную сумму сделки в $1 трлн. Также он приводил оценку в $500 млрд.

Зеленский отмечал, что соглашение не включает компенсации оказанной США Украине военной помощи: там нет долга ни $500 млрд, ни $350 млрд, ни $100 млрд, указывал он. Он подчеркивал, что не согласился бы и на компенсацию в «10 центов».

Американский президент также говорил, что США не будут предоставлять Украине новых значительных гарантий безопасности, но соглашение по полезным ископаемым будет приносить нечто вроде «автоматической безопасности», так как американская сторона будет «на земле».