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Приднестровье обратилось к России за помощью из-за экономической блокады

Приднестровье попросило Россию о помощи из-за экономической блокады Молдавией
В Приднестровье прошел съезд депутатов всех уровней — высшего совещательного органа, который с 1990 года собирался только семь раз. Депутаты из-за введения Молдавией таможенных пошлин обратились за помощью к России, ООН и ОБСЕ
Здание Верховного Совета и Правительства Приднестровской Молдавской Республики
Здание Верховного Совета и Правительства Приднестровской Молдавской Республики (Фото: Monika Skolimowska / DPA / ТАСС)

Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой в среду съездом депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Об этом сообщает местный телеканал ТВС Приднестровье.

«Решено обратиться в адрес Совета Федерации и Госдумы России с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания в Приднестровье более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе», — говорится в резолюции.

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Вадим Красносельский

Российских миротворцев ввели в зону приднестровского конфликта после подписания с Молдавией 21 июля 1992 года соглашения по мирному урегулированию. В регионе также дислоцируется Оперативная группа российских войск (ОГРВ) приблизительной численностью 1 тыс. военнослужащих. На нее возложена задача охраны складов, где находится более 20 тыс. т боеприпасов, оставшихся после вывода советских войск из стран Восточной Европы. Кишинев настаивает на выводе ОГРВ и ее замене гражданской миссией с международным мандатом.

Также депутаты обратились в адрес Генсека ООН, попросив «учесть неотъемлемые права приднестровского народа», которые гарантированы «международными нормами». Кроме этого, они призвали ООН «пресечь нарушение Молдовой прав и свобод граждан Приднестровья». Отдельно они попросили Организацию объединенных наций «не допустить провокаций, ведущих к эскалации напряженности».

Отдельным пунктом депутаты обратились в ОБСЕ, «с призывом повлиять на руководство Молдовы». В организации должны повлиять на Молдавию, что она вернулась «к адекватному диалогу в рамках международного переговорного процесса». Депутаты Приднестровья считают, что ОБСЕ должно обеспечить «условия для цивилизованного урегулирования конфликта».

Также депутаты обратились в адрес участников международного переговорного процесса в формате «5+2» (Приднестровье и Молдавия участвуют в этом формате, как участники конфликта и Россия, Украина, ОБСЕ — посредники, ЕС и США — наблюдатели).

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В декларации также Приднестровье обращается к Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств — с призывом не допустить «эскалации на Днестре». Отдельным пунктом идет обращение в парламент ЕС — «с просьбой приложить усилия для предотвращения давления Молдовы и нарушения прав и свобод приднестровцев». Международный Красный Крест депутаты Приднестровья призвали «обеспечить условия для обеспечения социально-гуманитарных прав, интересов и неотъемлемых свобод всех жителей» региона.

Заседание депутатов Приднестровья открылось утром 28 февраля в Тирасполе. В нем приняли участие 650 делегатов.

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Фото:John Moore / Getty Images

Съезд депутатов всех уровней Приднестровья – коллегиальный совещательный орган представительной власти. В его работе в работе которого принимают участие депутаты Верховного Совета, а также городских, районных, сельских и поселковых Советов. Его созывают по наиболее важным вопросам внутренней и внешней политики республики. С момента провозглашения независимости в 1990 году его созывали 7 раз.

На заседании выступили председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов, министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, президент ПМР Вадим Красносельский. В своем выступлении последний заявил, что «голос приднестровцев должен быть слышен». «И мы должны говорить о своих свободах, о своих правах, о своей свободной экономической деятельности, о переговорном процессе и в конечном итоге — о мире на приднестровской земле», — сказал он.

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Фото:Goran Stanzl / ТАСС

Съезд в Приднестровье был собран из-за «экономического давления Молдовы», писало местное издание «Новости Приднестровья». По его данным, таможенные платежи в бюджет Приднестровья снизились на 18% в январе, и «сильно просел торговый оборот». Министерство экономического развития ПМР оценило годовой ущерб от введенных молдавских таможенных пошлин в $12-30 млн.

Новый таможенный кодекс Молдавии вступил в силу с 1 января 2024 года. В нем, в частности, были отменены таможенные льготы для приднестровских компаний.

В конце февраля Приднестровье уже обращалось к ОБСЕ из-за «молдавских диверсантов». По данным местных властей, Молдавия занимается подготовкой «диверсионных групп». «Никаких адекватных реакций ни от Кишинева, ни со стороны ОБСЕ пока не последовало», — говорил Красносельский.

Хроника Приднестровского конфликта
Фотогалерея 
В 1940 году советские войска заняли Бессарабию, которая с 1918 года&nbsp;находилась в составе Румынии, а до этого принадлежала Российской империи. Эта территория была объединена с расположенной на территории современной ПМР Молдавской АССР, входившей в состав Украины. Так возникла единая советская республика со столицей в Кишиневе, в которой национальный состав, язык и менталитет жителей Приднестровья и остальной части Молдавии остались разными.

Запад, в частности, НАТО и Евросоюз «убивают» формат 5+2, говорил в ноябре глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Молдавия неоднократно исключала возможность силового решения приднестровского конфликта — об этом в 2022 году говорили в Бюро по реинтеграции правительства Молдавии.

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Приднестровье Молдавия Россия конфликт Депутаты съезд таможенные пошлины
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