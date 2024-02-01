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В Приднестровье заявили о нехватке российского газа зимой

Оболоник: Приднестровье нуждается в увеличении поставок газа из России зимой
«Газпром» GAZP ₽166,25 +1,86% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Приднестровью не хватает объемов поставок российского газа в зимний период, заявил «РИА Новости» вице-премьер, министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник.

«Среднесуточный объем в 5,7 млн куб. м, к сожалению, при понижении температур, необходимости осуществления деятельности теплоэнергетических предприятий не позволяет удовлетворить все потребности», — сказал он.

По словам вице-премьера, в приоритетном режиме газ направляют на нужды населения и работу системы теплоэнергетики, однако остального не хватает для работы предприятий. «В общем, ситуация достаточно тяжелая. Мы нуждаемся в объемах газа», — заключил он.

О нехватке газа зимой в начале января 2024 года также заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

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Фото:Антон Кавашкин / Global Look Press

С октября 2022 года «Газпром» сократил поставки газа в Молдавию на треть — до 5,7 млн куб. м в сутки. В российской компании объяснили сокращение объема отказом Украины принимать российский газ на ГИС «Сохрановка». Также в компании пожаловались на нарушение Молдавией сроков оплаты поставленного газа.

Зимой 2023 года Молдавия стала закупать топливо у европейских поставщиков. Российский газ Кишинев перенаправляет в Приднестровье, договорившись, что он будет использован также для выработки электроэнергии, основным покупателем которой является Молдавия.

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Теги
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