Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за «молдавских диверсантов»

Вадим Красносельский (Фото: Артем Кулекин / РИА Новости)

Приднестровье обвинило Молдавию в подготовке диверсионных групп и обратилось по данному вопросу в ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), заявил «РИА Новости» глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

«Ситуация в сфере безопасности тревожит. Мы привлекли внимание международного сообщества к проблеме подготовки диверсионных групп на молдавской территории, направили целый ряд обращений. Никаких адекватных реакций ни от Кишинева, ни со стороны ОБСЕ пока не последовало», — сказал Красносельский.

По его словам, и Молдавия, и международная организация замалчивают ситуацию. Он также утверждает, что в Молдавии идет активная милитаризация, постоянно проводятся военные учения. На фоне призывов к изменению статуса и характера миротворческой миссии (миротворческой операции России. — РБК) и к «пересмотру статуса нейтралитета» любые происшествия могут привести к «далеко идущим последствиям».

Российских миротворцев ввели в зону приднестровского конфликта после подписания с Молдавией 21 июля 1992 года соглашения по мирному урегулированию. В регионе также дислоцируется Оперативная группа российских войск (ОГРВ) приблизительной численностью 1 тыс. военнослужащих. На нее возложена задача охраны складов, где находится более 20 тыс. т боеприпасов, оставшихся после вывода советских войск из стран Восточной Европы. Кишинев настаивает на выводе ОГРВ и ее замене гражданской миссией с международным мандатом.

18 февраля премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что в Приднестровье необходимо провести демилитаризацию, выведя из непризнанной республики российский воинский контингент. По его словам, регион также следует интегрировать в Молдавию в экономическом и социальном отношении.

Комментируя высказывания Речана, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что властям Молдавии нужно быть осторожнее с подобными высказываниями. Он также отметил, что российские военнослужащие в ПМР продолжают выполнять свои функции.