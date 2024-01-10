В Приднестровье сообщили о стрельбе на границе с Украиной

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На границе Украины и Приднестровья произошла стрельба, двое граждан непризнанной республики оказались на украинской территории. Об этом сообщило Министерство государственной безопасности ПМР.

«7 января 2024 года вблизи приднестровско-украинской границы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, по завершении которого двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что выясняют обстоятельства произошедшего. Официальные органы Украины пока никак не отреагировали на сообщение.

В июне 2023 года глава Приднестровья Вадим Красносельский сказал, что не видит признаков подготовки к прямому нападению на республику, однако не исключает провокаций. В 2022 году власти непризнанного государства неоднократно заявляли о попытках организовать теракт на его территории. В апреле того года неизвестные обстреляли из гранатометов здание МГБ в Тирасполе, взорвали антенны-ретрансляторы в поселке Маяк, атаковали воинскую часть в селе Парканы. 27 апреля МВД республики сообщало об обстреле со стороны Украины села Колбасна.